Pędzili na pilną interwencję. Wypadek z udziałem radiowozu w Warszawie

W Warszawie przy Alei Solidarności doszło do zderzenia radiowozu z samochodem osobowym. Jedna osoba trafiła do szpitala - poinformował polsatnews.pl mł. asp. Bartłomiej Śniadała. Na miejscu wciąż pracują służby.

Zderzenie radiowozu z osobówką przy Alei Solidarności w Warszawie

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło około godziny 18 przy Alei Solidarności. Radiowóz jadący na sygnale, zderzył się tam z autem osobowym.

 

Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, policjanci ruchu drogowego jechali na pilną interwencję. - Mundurowi poruszali się przy wykorzystaniu sygnałów uprzywilejowania - przekazał mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Gdy radiowóz wjeżdżał na skrzyżowanie, doszło do silnego zderzenia z samochodem osobowym. Kierująca autem osobowym odniosła obrażenia i została przetransportowana do szpitala. Policjanci biorący udział w wypadku są jeszcze badani przez załogę ratownictwa medycznego.

 

Służby przekazały, że obaj kierujący byli trzeźwi.

 

Na miejscu zdarzenia występują utrudnienia w ruchu. Policjanci pod nadzorem prokuratora będą szczegółowo wyjaśniać wszystkie okoliczności i dokładny przebieg tego wypadku.

Monika Bortnowska / polsatnews.pl
