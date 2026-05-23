Do niebezpiecznego zdarzenia doszło około godziny 18 przy Alei Solidarności. Radiowóz jadący na sygnale, zderzył się tam z autem osobowym.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, policjanci ruchu drogowego jechali na pilną interwencję. - Mundurowi poruszali się przy wykorzystaniu sygnałów uprzywilejowania - przekazał mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Warszawa. Radiowóz zderzył się z osobówką. "Jechali na pilną interwencję"

Gdy radiowóz wjeżdżał na skrzyżowanie, doszło do silnego zderzenia z samochodem osobowym. Kierująca autem osobowym odniosła obrażenia i została przetransportowana do szpitala. Policjanci biorący udział w wypadku są jeszcze badani przez załogę ratownictwa medycznego.

Służby przekazały, że obaj kierujący byli trzeźwi.

Na miejscu zdarzenia występują utrudnienia w ruchu. Policjanci pod nadzorem prokuratora będą szczegółowo wyjaśniać wszystkie okoliczności i dokładny przebieg tego wypadku.