Leon XIV rano udał się do Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Acerrze, aby porozmawiać z biskupami, duchowieństwem, osobami konsekrowanymi oraz rodzinami, które utraciły bliskich z powodu chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska.

Zaplanowano kilka wystąpień papieża, w tym przemówienia do mieszkańców Acerry i burmistrzów z regionu "Terra dei Fuochi" (ziemi ognia). Watykańskie media podkreślają, że wizyta ma wymiar duszpasterski i społeczny, ponieważ region od lat cierpi z powodu wieloletniej działalności przestępczej, która wywołała kryzys ekologiczny.

Ziemia Ognia. Papież z wizytą w miejscu działalności mafijnej

"Ziemia Ognia" leży na południu Włoch. Sformułowania tego po raz pierwszy użyto w 2003 roku w raporcie na temat "ekomafii", opracowanym przez włoską Ligę Ochrony Środowiska. Spopularyzowane zostało natomiast dzięki książce "Gomorra" Roberta Saviany o kamorrze - gangach z regionu Kampanii.

Proceder nielegalnego wywozu i składowania toksycznych odpadów na tych terenach został udokumentowany przez policję w połowie lat 90. ubiegłego wieku. Zgromadzony materiał dowodowy i rezultaty dochodzenia nie doprowadziły wówczas do dalszych czynności. Dopiero w 2011 roku na wniosek prokuratora Alessandro Mility śledztwo zostało wznowione.

Na obszarze trzech milionów metrów kwadratowych znaleziono ogromne składy toksycznych odpadów. W 2015 roku w gminie Calvi Risorta państwowa straż leśna odkryła teren nielegalnego zrzutu odpadów, uznany za największe w Europie podziemne toksyczne wysypisko.

Jak ustalono, około kilkaset firm zlecało mafii nielegalny wywóz odpadów, chcąc skrócić czas ich utylizacji i związane z tym koszty.

Skutki wywożenia odpadów w regionie "Terra dei Fuochi"

Najpoważniejszą konsekwencją nielegalnego składowania i spalania odpadów w Kampanii jest wzrost zachorowań na nowotwory, także wśród dzieci. Badania wskazują m.in. na wzrost raka tarczycy oraz obecność metali ciężkich u chorych mieszkańców.

W 2025 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Włochy naruszyły prawo do życia, nie reagując na działalność mafii i odpady. Państwo miało świadomość problemu od lat, ale nie podejmowało wystarczających działań, mimo licznych komisji śledczych.

Wyrok uznano za przełomowy i zobowiązano Włochy do opracowania strategii rozwiązania problemu w ciągu dwóch lat.