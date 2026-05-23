Papież na "Ziemi Ognia". Wizyta w regionie skażonym przez mafię
Papież Leon XIV spotka się z mieszkańcami Acerry, nazywanej "Ziemią Ognia". Region ten przez lata służył mafii do nielegalnego składowania toksycznych odpadów. Skutkuje to ogromnymi pożarami, zanieczyszczeniem środowiska oraz jest przyczyną wzrostu zachorowalności na nowotwory.
Leon XIV rano udał się do Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Acerrze, aby porozmawiać z biskupami, duchowieństwem, osobami konsekrowanymi oraz rodzinami, które utraciły bliskich z powodu chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska.
Zaplanowano kilka wystąpień papieża, w tym przemówienia do mieszkańców Acerry i burmistrzów z regionu "Terra dei Fuochi" (ziemi ognia). Watykańskie media podkreślają, że wizyta ma wymiar duszpasterski i społeczny, ponieważ region od lat cierpi z powodu wieloletniej działalności przestępczej, która wywołała kryzys ekologiczny.
"Ziemia Ognia" leży na południu Włoch. Sformułowania tego po raz pierwszy użyto w 2003 roku w raporcie na temat "ekomafii", opracowanym przez włoską Ligę Ochrony Środowiska. Spopularyzowane zostało natomiast dzięki książce "Gomorra" Roberta Saviany o kamorrze - gangach z regionu Kampanii.
Proceder nielegalnego wywozu i składowania toksycznych odpadów na tych terenach został udokumentowany przez policję w połowie lat 90. ubiegłego wieku. Zgromadzony materiał dowodowy i rezultaty dochodzenia nie doprowadziły wówczas do dalszych czynności. Dopiero w 2011 roku na wniosek prokuratora Alessandro Mility śledztwo zostało wznowione.
Na obszarze trzech milionów metrów kwadratowych znaleziono ogromne składy toksycznych odpadów. W 2015 roku w gminie Calvi Risorta państwowa straż leśna odkryła teren nielegalnego zrzutu odpadów, uznany za największe w Europie podziemne toksyczne wysypisko.
Jak ustalono, około kilkaset firm zlecało mafii nielegalny wywóz odpadów, chcąc skrócić czas ich utylizacji i związane z tym koszty.
Skutki wywożenia odpadów w regionie "Terra dei Fuochi"
Najpoważniejszą konsekwencją nielegalnego składowania i spalania odpadów w Kampanii jest wzrost zachorowań na nowotwory, także wśród dzieci. Badania wskazują m.in. na wzrost raka tarczycy oraz obecność metali ciężkich u chorych mieszkańców.
W 2025 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Włochy naruszyły prawo do życia, nie reagując na działalność mafii i odpady. Państwo miało świadomość problemu od lat, ale nie podejmowało wystarczających działań, mimo licznych komisji śledczych.
Wyrok uznano za przełomowy i zobowiązano Włochy do opracowania strategii rozwiązania problemu w ciągu dwóch lat.