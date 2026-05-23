Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapewnia, że sobotnie popołudnie oraz wieczór przyniosą zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna wyniesie od 21°C na północy, około 24°C w centrum, do 27°C na krańcach zachodnich.

Chłodniej będzie miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich, gdzie termometry wskażą około 19°C.. Do końca dnia wiatr będzie na ogół słaby, na północy okresami umiarkowany, przeważnie północno-zachodni i północny, na zachodnim wybrzeżu zachodni.

Przed nami duże zmiany w pogodzie. Prognoza na noc z soboty na niedzielę

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Nad ranem na północy kraju pojawi się więcej chmur. Tam miejscami może popadać deszcz. Opadów możemy się spodziewać także w rejonach podgórskich Karpat, gdzie miejscami może wystąpić zamglenie, ograniczające widoczność do 400 metrów.

Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 11°C do 15°C. Chłodniej będzie miejscami na wschodzie oraz południu kraju, gdzie termometry pokażą od 8°C do 10°C. Nocą najcieplej będzie na północnym zachodzie Polski - tam spodziewać się można 16°C. Wiatr będzie słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany. Wiać będzie przeważnie z kierunków zachodnich.

Niebo zakryją chmury, zapowiadane są burze. Prognoza pogody na niedzielę

Niedziela przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami, z wyjątkiem południowego wschodu kraju, wystąpić mogą przelotne opady deszczu. Na wschodzie, południu oraz w centrum Polski prognozowane są burze - suma opadów wyniesie do 15 mm.

Temperatura maksymalna od 21°C, 23°C na północy, około 26°C w centrum i na południu, do 29°C na południowym zachodzie. Nad samym morzem termometry wskażą od 16°C do 18°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz mogą wystąpić porywy wiatru do 65 km/h.

Co przyniesie kolejny tydzień? Prognoza pogody na poniedziałek

Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie małe zachmurzenie. Na południowym wschodzie oraz południu Polski będzie ono przejściowo umiarkowane i duże. Również w tych regionach prognozowane są przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna przeważnie od 8°C do 12°C, cieplej na południowym wschodzie 13°C, 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny, w rejonie Zatoki Gdańskiej zachodni. Wysoko w górach wiatr porywisty.

W poniedziałek zachmurzenie będzie na ogół małe. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 23°C do 26°C. Chłodniej będzie na północy i w rejonach podgórskich, gdzie słupki wskażą około 20°C, a nad samym morzem miejscami 16°C, 18°C. Najcieplej będzie lokalnie na krańcach zachodnich - tam możemy się spodziewać nawet 27°C.

Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni, nad morzem również północny i zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr porywisty.