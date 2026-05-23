Do niebezpiecznego wypadku doszło około godziny 11.30 na skrzyżowaniu Berliner Allee i Graf-Adolf-Straße. Na miejsce natychmiast skierowano liczne służby ratunkowe.

Jak wynika z komunikatu straży pożarnej, w wypadku ucierpiało łącznie ponad 50 osób. Do okolicznych szpitali przetransportowano 28 pacjentów z poważniejszymi obrażeniami. Kolejne 28 osób odniosło lżejsze obrażenia i im pomocy medycznej udzielono bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

Niemcy. Zderzenie czołowe tramwajów, dziesiątki poszkodowanych

Jak wynika ze wstępnych ustaleń śledztwa, oba tramwaje linii 709 jechały z przeciwnych kierunków. Jeden z nich, jadący w stronę Neuss, poruszał się prosto przez skrzyżowanie Graf-Adolf-Straße. W tym samym czasie drugi skład, jadący w kierunku dworca głównego, z nieznanych przyczyn nagle skręcił w lewo w Berliner Allee. Wtedy doszło do czołowego zderzenia - podaje serwis ddorf-aktuell.de.

Na ten moment przyczyny katastrofy nie są znane. Dokładne okoliczności i przebieg wypadku zbada lokalna policja, która wszczęła już śledztwo w tej sprawie. W mieście tego dnia odbywał się jeden z największych festiwali kultury japońskiej w Europie, w którym udział wzięło tysiące osób.

mbd / polsatnews.pl / AFP