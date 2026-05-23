Irański attaché wojskowy w Polsce członkiem Gwardii Rewolucyjnej? Jest odpowiedź ambasady

Ambasada Iranu w Polsce kategorycznie odrzuciła tezy raportu, według którego irański attaché wojskowy w Polsce Mohammad Naghizadeh jest aktywnym członkiem Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i wspiera działania organizacji w Europie.

"Ambasada Republiki Iranu w Warszawie całkowicie odrzuca wszelkie bezpodstawne i stronnicze twierdzenia dotyczące działań jej personelu dyplomatycznego i oświadcza, że ​​obecność i aktywność wszystkich członków misji mieszczą się w ramach wzajemnego porozumienia dyplomatycznego" - przekazała placówka za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W piątek polsatnews.pl opisał raport, którym mają dysponować rządy państw Unii Europejskiej, a do którego dotarł serwis Euracitv. Jego autorzy wskazują, że w irańskich placówkach dyplomatycznych w Europie mogą pracować członkowie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Serwis imiennie wskazał jako współpracownika Gwardii Rewolucyjnej irańskiego attaché wojskowego w Polsce.

"W dokumencie wskazano Mohammada Naghizadeha, irańskiego attaché wojskowego w Polsce, jako aktywnego członka Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, który rzekomo jest w stanie wspierać finansowe i operacyjne interesy tej organizacji w Europie" - podał Euractiv.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej na liście organizacji terrorystycznych UE

Dokument został sporządzony po tym, jak na początku bieżącego roku Unia Europejska uznała irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej za organizację terrorystyczną. Jego autorzy podnieśli kwestię, że mimo takiego statusu część pracowników irańskich placówek dyplomatycznych w Europie ma powiązania z irańską Gwardią Rewolucyjną.

"Niektórzy irańscy przedstawiciele wojskowi stacjonujący w całej Europie to aktywni oficerowie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej działający pod przykrywką dyplomatyczną. Rodzi to obawy, że osoby powiązane z objętą sankcjami organizacją w dalszym ciągu korzystają z ochrony dyplomatycznej i swobody przemieszczania się po całej UE" - podał Euractiv.

Według autorów dossier odpowiednią reakcją, będącą konsekwencją wpisania Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na listę organizacji terrorystycznych, byłoby objęcie irańskich dyplomatów sankcjami. W skrajnych przypadkach autorzy zarekomendowali wydalanie irańskich dyplomatów z goszczących ich krajów.