Groźne bakterie w łososiu w kremie. Pilne ostrzeżenie GIS

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed dwoma partiami "Łososia w kremie" od firmy Suempol. W produktach wykryto bakterie listerii, których spożycie może wywołać chorobę zwaną listeriozą.

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wykryciu bakterii Listeria monocytogenes w dwóch partiach produktu "Łosoś w kremie" wyprodukowanego przez firmę Suempol.

 

Spożycie skażonej żywności może prowadzić do choroby zwanej listeriozą, szczególnie niebezpiecznej dla osób z obniżoną odpornością, osób starszych oraz kobiet w ciąży.

Ostrzeżenie dotyczy produktów o następujących parametrach:

 

Nazwa produktu: Łosoś w kremie, 80.0 g

Numer partii: L20261-22

Termin przydatności do spożycia: 30.05.2026 oraz 02.06.2026

 

Nazwa produktu: Łosoś w kremie, 900 g

Numer partii: L20261

Termin przydatności do spożycia: 28.05.2026

 

Producent: Suempol sp. z o.o., ul. Białostocka 69A, 17-100 Bielsk Podlaski, weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 20031801 WE

 

Jeśli po zjedzeniu wyżej wymienionych produktów pojawią się jakiekolwiek objawy zatrucia, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Reakcja producenta i kontrole weterynaryjne

Jak informuje inspektorat, po otrzymaniu zgłoszenia producent natychmiast zablokował zapasy magazynowe oraz przeprowadził gruntowną dezynfekcję hal produkcyjnych i chłodni. Ponowne testy urządzeń, pomieszczeń oraz półproduktów nie wykazały obecności bakterii. Firma przeszkoliła również pracowników i zwiększyła częstotliwość wewnętrznych kontroli.

 

Równolegle Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku Podlaskim wszczął w zakładzie postępowanie kontrolne. Służby weterynaryjne ustaliły już listę dystrybutorów skażonej partii i nadzorują jej wycofywanie ze sklepów. Zapowiedziano także częstsze pobieranie urzędowych próbek do badań.

Czym jest listerioza?

Listerioza to choroba bakteryjna, która najczęściej przebiega bezobjawowo lub wywołuje jedynie lekkie dolegliwości żołądkowe. Stanowi jednak poważne zagrożenie dla kobiet w ciąży, noworodków, seniorów oraz osób z obniżoną odpornością.

 

U pacjentów z grup ryzyka zakażenie może prowadzić do groźnych powikłań, takich jak sepsa czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Do zakażenia dochodzi zazwyczaj poprzez spożycie skażonej żywności, w tym surowego mięsa, niepasteryzowanego nabiału czy niedokładnie umytych warzyw i owoców.

 

W profilaktyce kluczowe jest przestrzeganie zasad higieny - dokładne mycie rąk, poddawanie jedzenia obróbce termicznej oraz unikanie produktów z niepasteryzowanego mleka. W przypadku rozwinięcia się choroby, w leczeniu listeriozy stosuje się antybiotykoterapię.

