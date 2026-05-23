Eksplozja drona na Łotwie. Bezzałogowiec wpadł do jeziora
Niezidentyfikowany dron spadł w sobotę rano do jeziora Dridrza na Łotwie. Po kontakcie z wodą bezzałogowiec eksplodował - poinformowała agencja LETA, powołując się na łotewską policję. Nikt nie ucierpiał. To kolejny incydent z udziałem nieznanego drona w ostatnim czasie.
Według agencji LETA około godz. 8 czasu lokalnego łotewska Służba Bezpieczeństwa została zawiadomiona o upadku drona do jeziora Dridrza w powiecie Krasław na południowym wschodzie kraju. Obiekt jest nieznanego pochodzenia.
Powiat, na terenie którego doszło do zdarzenia, graniczy z Białorusią, natomiast jezioro znajduje się około 60 km od granicy z Rosją.
Łotwa. Dron eksplodował na jeziorze, służby szukają szczątków
Poszukiwania prowadzą wojsko, policja i straż pożarna. Choć udało się znaleźć wrak bezzałogowca, służby zakładają, że jego szczątki mogły zostać rozrzucone w wyniku eksplozji.
Na rozległe miejsce akcji sprowadzono dodatkowe siły, w tym jednostkę z własnym dronem. Do mieszkańców zaapelowano zaś o unikanie tego miejsca, stosowanie się do zaleceń służb i natychmiastowe zgłaszanie wszelkich znalezionych szczątków.
"Oczekuję od służb jak najbardziej szczegółowych informacji na temat okoliczności zdarzenia i dalszych działań. Zachęcam mieszkańców do śledzenia oficjalnych komunikatów" - napisała premier Łotwy Evika Silina na platformie X.
LETA przypomniała, że nie jest to pierwszy incydent w Łatgalii związany z dronami stwarzającymi zagrożenie dla mieszkańców. Do podobnej sytuacji doszło 7 maja, gdy nad Łotwę wtargnęła grupa bezzałogowców, a jeden z nich uderzył w magazyn ropy naftowej w miejscowości Rzeżyca (Rezekne). Nikt nie został ranny, ale incydent doprowadził do dymisji ministra obrony Andrisa Sprudsa i finalnej rezygnacji premier Eviki Siliny. Gabinet Siliny działa obecnie jako tzw. rząd tymczasowy.
Konsekwencje wojny Rosji z Ukrainą. Drony zbaczają z kursu
Według MSZ Ukrainy Rosja celowo kieruje nad kraje bałtyckie ukraińskie bezzałogowce, które mają być wykorzystywane do ataków na cele na terytorium Rosji. Moskwa twierdzi z kolei, że Litwa, Łotwa i Estonia umożliwiają Ukrainie korzystanie ze swojej przestrzeni powietrznej przy takich operacjach, czemu jednak kraje te - tak sam jak Kijów - zaprzeczają.
Z analizy "The Telegraph" wynika, że Rosja wykorzystuje luki w zabezpieczeniach systemów dronowych, stosując taktykę zakłócania sygnału i podszywania się pod GPS. Najpierw zagłusza odbiornik drona, a następnie podaje fałszywe dane o jego położeniu, co może prowadzić do błędnej trasy i skierowania go w stronę przestrzeni powietrznej państw NATO.
W centrum sieci pozwalającej na zakłócanie i podszywanie się jest potężny nadajnik w obwodzie królewieckim, rosyjskiej ekslawie między Polską a Litwą. Działa on nieprzerwanie od lat, zakłócając sygnał GPS nad Morzem Bałtyckim - podkreślił "The Telegraph".Czytaj więcej