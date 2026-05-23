Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych pięć tysięcy żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego i "relację z nim".

"W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę! Prezydent Donald J. Trump" - napisał prezydent USA w swoim serwisie Truth Social, nie ujawniając szczegółów dotyczących tej decyzji.



W sobotę deklarację skomentował ambasador USA w Polsce Tom Rose, podając Polskę za wzór innym europejskim państwom.



"Prezydent Trump widzi Polskę taką, jaka jest: silnym, dumnym i suwerennym narodem, który broni swoich granic, kultury i religii" - przekazał Tom Rose za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Jeśli Europa chce mieć przyszłość, powinna zwrócić się ku jednemu europejskiemu państwu, które wciąż wierzy, że ją ma: Polsce" - stwierdził dyplomata.

USA wyślą do Polski dodatkowe 5 tys. żołnierzy. Ambasador Rose zabrał głos

W ocenie ambasadora decyzja Trumpa wpisuje się w doktrynę "America First", bo Stany Zjednoczone pomagają Polsce się wzmacniać, co z kolei prowadzić będzie do coraz większego usamodzielnienia. Rose szczególnie zaznaczył wagę polskich inwestycji we własny przemysł i bezpieczeństwo.

W piątek ambasador USA przypomniał wypowiedź Donalda Trumpa, w której prezydent USA pytany o możliwą relokację sił z Niemiec do Polski stwierdził, że "Polsce by się to spodobało", i że prawdopodobnie to uczyni. "Prezydent Trump jest człowiekiem słowa" - skomentował ambasado Rose.

Krótko po złożeniu deklaracji wysłania do Polski dodatkowych 5 tys. żołnierzy prezydentowi USA podziękował Karolowi Nawrockiemu. Według słów Donalda Trumpa to właśnie zwycięstwu Nawrockiego w wyborach prezydenckich Polska ma zawdzięczać decyzję Białego Domu.

"Dziękuję Prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie" - przekazał prezydent Nawrocki.



W sobotę prezydentowi Nawrockiemu i wszystkim, którzy mieli wkład w rozmowy z Amerykanami, podziękował szef rządu Donald Tusk.



"Wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA dziękuję za skuteczność i jedność działania" - przekazał premier.