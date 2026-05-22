Niezwykłą historię zatrudnienia Aldenize Ferreiry da Silvy opisał portal Veja. Jak przekazano, 46-letnia mieszkanka gminy Jaboatao dos Guararapes w stanie Pernambuco udała się do miejscowego urzędu, aby zapisać się w rejestrze bezrobotnych.

Tam właśnie dowiedziała się, że w dokumentach figuruje jako... prezydent Brazylii z umową na czas nieokreślony.

- Nie mogła pani stracić zatrudnienia, ponieważ od 24 lat i dwóch miesięcy pracuje pani na tym stanowisku - usłyszała od urzędnika kobieta. 46-latak nie mogła uwierzyć, w to co usłyszała i poprosiła o pokazanie tego na ekranie komputera.

Urzędnik, który sam był zaskoczony odkryciem, umożliwił kobiecie zobaczenie informacji wyświetlanej w systemie. Zgodnie z danymi urzędu pracy kobieta miała na stanowisku prezydenta kraju zarabiać miesięcznie 201 reali, czyli równowartość 146 zł.

Brazylia. Bezrobotne kobiety były zapisane w urzędzie pracy jako prezydent kraju

Jak się okazało, przypadek Aldenize nie jest odosobniony. Na stanowisku prezydenta Republiki Brazylii, w rejestrze zatrudnionych na terenie gminy Jaboatao dos Guararapes, były jeszcze dwie inne kobiety.

Według lokalnych władz, w okresie luty-marzec 2002 r. "doszło do pomyłki w przesyłaniu danych urzędowych" i kobiety zostały zarejestrowane na stanowisku prezydenta kraju. Gmina nakazała już weryfikację danych innych mieszkańców.

Od 1 stycznia 2023 r. prezydentem Brazylii jest Luiz Inacio Lula da Silva. Kadencja szefa państwa trwa cztery lata.