Zapomniał o dziecku i poszedł do pracy. Dwulatka nie przeżyła

Tragiczne doniesienia z Hiszpanii. Nie żyje dwuletnia dziewczynka, która przez kilka godzin była zamknięta w nagrzanym aucie. Z ustaleń miejscowych służb wynika, że doszło do tego z powodu nieszczęśliwego splotu zdarzeń. Była ona bowiem pod opieką ojca, który zapomniał zawieźć je do żłobka i zamiast tego pojechał do pracy.

Ojciec zapomniał o dziecku. Tragedia w Hiszpanii

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę w miejscowości Brión w północno-zachodniej Hiszpanii. Region ten nawiedziła fala upałów - w niektórych miejscach temperatura wzrosła do blisko 40 stopni Celsjusza.

 

Z ustaleń lokalnych służb wynika, że ojciec odwiózł rano do szkoły jedno ze swoich dzieci, a następnie miał jechać z młodszą córką do żłobka. 

Ojciec zostawił dziecko w samochodzie. Dziewczynka nie żyje

Podczas jazdy odebrał jednak telefon i zaaferowany rozmową, kompletnie zapomniał o siedzącej z tyłu auta dwulatce i pojechał prosto do pracy. Dziewczynka została sama w samochodzie zaparkowanym na parkingu, który z każdą godzina nagrzewał się coraz bardziej. 

 

Sprawa wyszła na jaw dopiero po kilku godzinach, gdy matka dziecka chciała odebrać je z żłobka. Gdy okazało się, że dwulatka nie dotarła tego dnia do placówki, kobieta zadzwoniła do swojego męża, który natychmiast zdał sobie sprawę z powagi sytuacji i wezwał na miejsce służby ratunkowe.

 

Nieprzytomna dwulatka została przetransportowane do szpitala, jednak na pomoc było już za późno. Lekarze stwierdzili zgon dziewczynki. Władze miasta ogłosiły dwudniową żałobę. W piątek mieszkańcy uczczą pamięć zmarłej minutą ciszy. 

 

 

"Pragniemy złożyć najgłębsze kondolencje i wyrazić pełne wsparcie rodzinie dziewczynki, która wczoraj straciła życie w Brión, a także wszystkim jej przyjaciołom, udostępniając im w tym trudnym czasie wszystkie niezbędne zasoby miejskie - czytamy w oświadczeniu wydanym przez Radę Miasta Brión.

 

Kilka lat temu do podobnego zdarzenia doszło również w Polsce. W 2022 roku w Szczecinie matka przez przypadek zostawiła w rozgrzanym samochodzie półtoraroczne dziecko, a sama poszła do pracy. Gdy po kilku godzinach kobieta zorientowała się co się stało, było już za późno. Chłopca nie udało się uratować.  

Dawid Kryska / polsatnews.pl
