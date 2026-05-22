"Wszyscy ludzie, zwłaszcza młodzi". Papież o nowej encyklice

Podczas audiencji w Watykanie dla uczestników międzynarodowej konferencji "Chronić ludzkie głosy i twarze" na temat mediów i technologii oraz AI Leon XIV powiedział: - Pragnienie, aby wszyscy zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy powinno kształtować nie tylko nasze decyzje i działania, lecz także sposób korzystania z mediów, technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji oraz kierunek, jaki im nadajemy, tak by narzędzia te autentycznie służyły człowiekowi.

- Jak niestety pokazuje niepohamowane promowanie i wdrażanie technologii kosztem ludzkiej godności i szkody wyrządzane wtedy, kiedy chatboty i inne technologie wykorzystują naszą potrzebę relacji międzyludzkich, naprawdę doświadczamy dzisiaj zaćmienia sensu tego, co to znaczy być człowiekiem - oświadczył papież.

Następnie dodał: - Tym bardziej konieczne jest przywrócenie rozumienia prawdziwego znaczenia i wielkości człowieczeństwa, zgodnie z zamysłem Boga. W tym sensie wyzwanie, przed którym obecnie stoimy, nie jest technologiczne, lecz antropologiczne, a ja mam nadzieję, że encyklika, która zostanie opublikowana za kilka dni przyczyni się do udzielenia odpowiedzi na to wyzwanie.

Pierwsza encyklika Leona XIV, "Magnifica Humanitas" (wspaniała ludzkość) zostanie opublikowana w poniedziałek i będzie poświęcona ochronie człowieka w dobie sztucznej inteligencji.

Papież stwierdził też w piątek: - Wszyscy, jestem o tym przekonany, jesteśmy szczególnie zaniepokojeni możliwymi konsekwencjami korzystania z technologii cyfrowych i AI nie tylko dla fizycznego i intelektualnego rozwoju dzieci i młodzieży, ale także dla ich duchowego dobrostanu. Z tego względu wszyscy ludzie, zwłaszcza młodzi, powinni uczyć się umiarkowania i dyscypliny w ich używaniu, przy wsparciu ze strony rodziców i wychowawców.

W poniedziałkowej prezentacji encykliki w Watykanie weźmie udział także papież. Obecny będzie również, między innymi, współzałożyciel amerykańskiej firmy działającej w dziedzinie AI - Anthropic, Christopher Olah, co interpretowane jest jako możliwe nowe starcie z administracją prezydenta Donalda Trumpa ze względu na krytyczne stanowisko koncernu wobec polityki Białego Domu, w tym w kwestii użycia AI.