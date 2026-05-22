O swojej decyzji poinformował na platformie X minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.

"Podjąłem decyzję o zawieszeniu Zastępcy Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych - prok. Tomasza Janeczka. To człowiek Ziobry, który udowodnił, że partyjne interesy i medialne ustawki stawia wyżej niż elementarne bezpieczeństwo państwa i powagę własnego urzędu" - napisał szef resortu.

Zastępca prokuratora generalnego ds. wojskowych Tomasz Janeczek zawieszony

Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Michalska w komunikacie wskazała, że decyzja o zawieszeniu zapadła w związku z rozpoczętym w czwartek postepowaniem wyjaśniającym. Według opublikowanej informacji zachodzi "uzasadnione podejrzenie, że prokurator Tomasz Janeczek swoim zachowaniem dopuścił się oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa oraz uchybił godności urzędu".

Jak przekazano, w środę prok. Janeczek miał naruszyć zasady bezpieczeństwa oraz procedury wejścia do budynku Prokuratury Krajowej przez wpuszczenie nieuprawnionych osób używając własnej karty identyfikacyjnej.

W komunikacie poinformowano, że prokurator przepuścił w ten sposób przez bramki "pracowników TV Republika w osobach: Michała Rachonia, Jarosława Olechowskiego, Adriana Stankowskiego, Miłosza Kłeczka i Janusza Życzkowskiego oraz posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Jana Mosińskiego, Krzysztofa Lipca i Agnieszkę Wojciechowską van Heukelom".

Słowa o sprawie Zbigniewa Ziobry. "Nie posiada wiedzy na temat postępowania"

W trakcie spotkania prok. Janeczek - jak podaje Michalska - udzielił wywiadu pracownikowi TV Republika w siedzibie prokuratury, stwierdzając, iż "ze Zbigniewem Ziobro się nie udało, to trzeba się wziąć za żonę ministra i za stację Republika. (...) to mamy kolejny przykład, że w Polsce jest nawet więcej niż krypto dyktaturą, że w Polsce, dla mnie przynajmniej, jest dyktaturą".

Również te słowa miały wpływ na decyzję Żurka. "Zachowanie prokuratora Tomasza Janeczka może wskazywać na brak poszanowania podstawowych zasad funkcjonowania prokuratury, a także na naruszenie godności urzędu oraz podważenie zaufania do jego obiektywizmu i bezstronności jako prokuratora" - czytamy.

Zaznaczono też, że "zastępca prokuratora generalnego ds. wojskowych Tomasz Janeczek nie posiada wiedzy na temat postępowania, co do którego się wypowiedział, gdyż nie jest prokuratorem referentem, a sprawa ta nie pozostaje w zakresie jego kompetencji nadzorczych".