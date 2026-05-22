W czwartek Sławosz Uznański-Wiśniewski opublikował obszerne oświadczenie w mediach społecznościowych. Odniósł się w nim do informacji portalu TVN24, według których prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Marta Wachowicz oczekiwała od rządu zakazania astronaucie komentowania działań instytucji oraz strategicznych projektów.

Uznański-Wiśniewski zaznaczył, że nie otrzymał wspomnianego listu, dlatego nie może odnieść się do jego treści. "Na podstawie doniesień prasowych odbieram jednak żądanie dla mnie zakazu wypowiedzi przez Prezes POLSA jako próbę cenzury, marginalizowania i uciszania głosów krytycznych wobec braku strategicznych kompetencji i zaniechań Prezes POLSA, które mogą osłabiać pozycję Polski w sektorze kosmicznym" - napisał.

Spór wokół programu IRIS2. Uznański-Wiśniewski z zakazem komentowania?

Według doniesień mediów powodem napięć miały być wypowiedzi astronauty dotyczące europejskiego programu bezpiecznej łączności satelitarnej IRIS2. Uznański-Wiśniewski przekonuje, że jego słowa zostały wyrwane z kontekstu. - Mój komentarz dot. programu IRIS2 został przez Prezes POLSA wyjęty z kontekstu i źle przedstawiony - stwierdził.

Astronauta wyjaśnił, że jego uwagi dotyczyły podziału środków w ramach programu. "Moja wypowiedź dotyczyła tego, że większość środków przeznaczonych na program IRIS2 trafi do firm spoza Polski, gdzie głównymi beneficjentami będą firmy z Niemiec i Francji, z powodu braku wystarczających możliwości technologicznych polskich firm w budowie satelitów telekomunikacyjnych" - napisał.

Uznański-Wiśniewski: Pytałem o budżet i działania POLSA

W oświadczeniu Uznański-Wiśniewski przekazał również, że podczas posiedzenia rady Agencji zadawał jej szefowej pytania dotyczące finansów i funkcjonowania POLSA, a zwłaszcza w kwestii "braku działań w 2025 i 2026 roku". Jak nadmienił, chciał mieć wiedzę m.in. o realizacji budżetu oraz polityce kadrowej instytucji.

Według jego wpisu chodziło o ustalenie, czy prawdą jest, iż w 2025 roku POLSA wydała mniej niż 38 proc. środków przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz czy nie wystąpiła o dotacje celowe na działalność merytoryczną w roku obecnym.

Uznański-Wiśniewski odniósł się także do zmian organizacyjnych w POLSA. - Zwróciłem się również o wyjaśnienie decyzji dot. likwidacji Departamentu Informacji i Promocji, w tym zwolnienia Rzeczniczki POLSA na dwa tygodnie przed startem polskiej misji technologiczno-naukowej na ISS, mimo że Rzeczniczka została wyznaczona przez MRiT do koordynacji komunikacji tej misji - napisał.

"Nie reprezentuję POLSA, nie mam ambicji występować w jej imieniu"

Astronauta przekazał również, że docierają do niego sygnały dotyczące możliwych problemów wewnątrz agencji. "Niepokojące są również sygnały płynące od pracowników POLSA dotyczące możliwych nieprawidłowości w zarządzaniu Agencją, w tym doniesienia o zbiorowych skargach dot. naruszania praw pracowniczych" - napisał.

Na końcu oświadczenia podkreślił, że nie występuje w imieniu Agencji. "Nie reprezentuję POLSA i nie mam ambicji występowania w imieniu Agencji" - zaznaczył, zapewniając jednocześnie, że nadal wspiera rozwój polskiego sektora kosmicznego, a także współpracuje z instytucjami publicznymi oraz środowiskiem związanym z branżą kosmiczną.