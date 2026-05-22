USA wstrzymują sprzedaż broni na Tajwan. "Na razie robimy przerwę"

Sekretarz marynarki wojennej USA Hung Cao przekazał, że decyzja dotycząca sprzedaży broni na Tajwan ma związek z koniecznością zabezpieczenia zapasów amunicji dla amerykańskich operacji wojskowych na Bliskim Wschodzie. - Na razie robimy przerwę, żeby się upewnić, czy mamy amunicję, której potrzebujemy do operacji Epicka Furia - powiedział podczas wystąpienia w Kongresie.

Jak dodał, Stany Zjednoczone nadal dysponują wystarczającymi zapasami. - Chcemy się po prostu upewnić, że mamy wszystko, czego potrzebujemy, a sprzedaż broni za granicę zostanie wznowiona, gdy administracja uzna to za konieczne - zaznaczył.

Sprzedaż broni wstrzymana. Tajwan reaguje na stanowisko Pentagonu

Władze Tajwanu przekazały, że nie otrzymały żadnych oficjalnych informacji o zmianach dotyczących sprzedaży uzbrojenia. Rzeczniczka prezydenta Laia Ching-te - Karen Kuo - oświadczyła, że nie ma "żadnej informacji wskazującej na to, by Stany Zjednoczone miały zamiar wprowadzić korekty do tej sprzedaży broni”.

Na sprawę zareagowały także Chiny. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Pekinie ponownie podkreśliło, że sprzeciwia się sprzedaży amerykańskiej broni Tajwanowi.

Trump mówił o "atucie w negocjacjach"

Pod koniec 2025 roku administracja Donalda Trumpa zatwierdziła drugi pakiet sprzedaży broni dla Tajwanu od czasu jego powrotu do Białego Domu. Wartość pakietu wynosiła 11,1 mld dolarów, jednak umowa nie została dotąd zrealizowana.

Po ubiegłotygodniowej wizycie w Pekinie Trump stwierdził, że dalsze dostawy uzbrojenia dla Tajwanu "zależą od Chin" i stanowią "bardzo dobry atut w negocjacjach".

Kolejny pakiet uzbrojenia o wartości około 14 mld dolarów został zatwierdzony w styczniu i czeka obecnie na decyzję prezydenta USA.

Stany Zjednoczone są zobowiązane do dostarczania Tajwanowi broni defensywnej na podstawie ustawy Taiwan Relations Act z 1979 roku.