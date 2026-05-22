"Tej nocy Siły Obrony Ukrainy działały przeciwko rafinerii w Jarosławiu - około 700 km od naszego terytorium. Przenosimy wojnę do Rosji i jest to całkowicie sprawiedliwe" - napisał Wołodymyr Zełenski.

Według ukraińskich mediów w nocy w Jarosławiu słychać było około 20 eksplozji. Gubernator obwodu jarosławskiego Michaił Jewrajew przekazał, że po ataku ukraińskich dronów zamknięto trasę prowadzącą z Jarosławia do Moskwy.

Zełenski zapowiada kolejne uderzenia. Podał dane o rosyjskich stratach

Prezydent Ukrainy poinformował również o kolejnych działaniach ukraińskich sił. "Prowadzono również działania przeciwko wyznaczonym celom na tymczasowo okupowanym terytorium Ukrainy. Przygotowujemy także inne przejawy naszych dalekosiężnych sankcji i uderzeń średniego zasięgu w odpowiedzi na rosyjskie ataki na nasze miasta i społeczności" - przekazał.

Po wysłuchaniu raportu naczelnego dowódcy armii Ołeksandra Syrskiego prezydent Ukrainy poinformował także o rosyjskich stratach na froncie. Według danych przekazanych przez Zełenskiego od początku 2026 roku rosyjskie straty miały przekroczyć 145 tys. żołnierzy.

"Zabitych zostało prawie 86 tys. żołnierzy, co najmniej 59 tys. zostało ciężko rannych, a ponad 800 rosyjskich wojskowych trafiło do niewoli" - poinformował ukraiński prezydent.

Ukraińcy uderzyli w rosyjską szkołę pilotów dronów

W środę ukraińskie siły przeprowadziły również atak na rosyjski obiekt szkoleniowy w okupowanym obwodzie donieckim. W miejscowości Śnieżne miała działać szkoła pilotów dronów oraz zakład produkujący amunicję i części do bezzałogowców.

"W wyniku ataku zniszczono budynki produkcyjne i warsztatowe, w których znajdowały się cztery pojazdy opancerzone typu Tigr dostarczone do naprawy. Wszystkie pojazdy uległy zniszczeniu. Zginął również dowódca szkoły - podpułkownik o pseudonimie "Buryj". Łączne straty osobowe wynoszą co najmniej 65 osób" - przekazały ukraińskie służby.

Ukraińcy twierdzą również, że podczas operacji zniszczono zapasy amunicji i komponenty wykorzystywane do produkcji systemów bezzałogowych.