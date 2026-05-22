Szef MSWiA Marcin Kierwiński ma w piątek ogłosić projekt rozporządzenia, które ureguluje kwestie transkrypcji związków, zawartych poza granicami Polski. - To jest ruch niezgodny z prawem - odparła Ewa Zajączkowska-Hernik i dopytywała, "gdzie jest ustawa o związkach partnerskich".

- Ta ustawa utknęła w komisjach i znając życie pewnie tam pozostanie, nie będzie dalej procedowana. Z jakiegoś powodu rząd nie chce tego wprowadzić ustawą. Prawdopodobnie dlatego, że w polskim Sejmie nie byłoby większości dla takiego rozwiązania albo byłoby weto - oceniła.

Transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Zajączkowska-Hernik: Rząd szuka wytrychu

Zdaniem polityk Konfederacji rząd "szuka jakiegoś wytrychu", żeby przeforsować projekt. - Już Mateusz Morawiecki pokazał, że można różnego rodzaju rozwiązania wprowadzać rozporządzeniami, nie trzeba się przejmować konstytucją czy ustawami. Więc Donald Tusk po prostu korzysta z tego wachlarza - mówiła.

Wymieniała, że zapowiadany akt prawny dotyczący transkrypcji łamie konstytucję, Kodeks rodzinny i prawo o aktach stanu cywilnego. - Więc jeżeli mamy do czynienia z jakimś rozporządzeniem, no to moim zdaniem, to nie ma żadnej mocy prawnej - podkreśliła Zajączkowska-Hernik i dodała, że "rozporządzenie może działać na mocy ustawy, a nie ma ustawy o legalizacji związków partnerskich".

WIDEO: Europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik w programie "Graffiti"

W związku z tym prowadzący Marcin Fijołek zapytał, jak będą traktowane nowe przepisy, jeśli Konfederacja weszłaby w skład przyszłego rządu. - Zaczniemy od tego, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest instytucją, która ma w tej sprawie jakąkolwiek moc prawną. TSUE narusza traktaty i narusza polską konstytucję, więc to po prostu nie będzie obowiązywało - zadeklarowała.

Dodała jeszcze, że premier "w sprawie związków jednopłciowych rok temu mówił, że Unia nie będzie nam nic narzucać". - A parę tygodni temu, czy parę dni temu powiedział, że Unia tak chce, więc tak będzie. Dlatego Donald Tusk jest w tej kwestii kompletnie niewiarygodny - oceniła.

Mentzen mówił o demografii. Zajączkowska-Hernik skomentowała

Fijołek poruszył jeszcze problem demografii, cytując wypowiedź jednego z polityków. "Ludzie nie wchodzą w związki, nie mają dzieci, bo jest to skorelowane z tym, że młodzi ludzie piją mało alkoholu" - brzmiały przytoczone przez prowadzącego słowa. - Co pani na taką diagnozę? - dopytywał.

- O matko, nie wiem, czy chcę wiedzieć, kto jest jej autorem, ale to nie wynika z tego, że młodzi ludzie spożywają mniej alkoholu. To, że spożywają mniej alkoholu, to akurat dobrze, bo pozwala zachować trzeźwość umysłu nomen omen - powiedziała europoseł.

Prowadzący zdradził wtedy, że autorem przytoczonej przez niego wypowiedzi jest Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji i prezes Nowej Nadziei, partii, którą niedawno opuściła Zajączkowska-Hernik.

Zajączkowska-Hernik przyznała, że młodzi ludzie mają problem z zawieraniem relacji, na co ogromny wpływ - jej zdaniem - miała też pandemia. - Mają problem z tym, żeby wychodzić z domu, stali się domatorami. Nie łączyłabym tego ze spożywaniem alkoholu - podkreśliła.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w marcu tego roku w sprawie transkrypcji do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 r. w Berlinie. Sąd nakazał urzędowi stanu cywilnego dokonanie wpisu.

Wcześniej, w 2023 r., NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dwa lata później - w listopadzie 2025 r. - Trybunał orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków.

Od marca NSA nakazał transkrypcję aktów małżeństwa w sumie siedmiu par jednopłciowych. Pełna realizacja wytycznych TSUE oraz wprowadzenie procedury transkrypcji wymaga zmian legislacyjnych.