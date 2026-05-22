W badaniu CBOS zapytano Polaków o decyzję Sądu w Warszawie, który "przeprowadził pierwszą transkrypcję aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą, co oznacza, że w świetle polskiego prawa osoby te są małżeństwem". Badanie zrealizowano od 18 do 20 maja 2026 roku, czyli jeszcze przed opublikowaniem w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w tej sprawie.

W piątek dokument ten kontrasygnował szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Tak jak obiecaliśmy rozporządzenie wchodzi w życie. Wyroki sądów zawsze będą wykonywane" - podkreślił minister we wpisie opublikowanym w serwisie społecznościowym X.

Badanie CBOS pokazało, że Polacy są podzieleni co do opinii w sprawie transkrypcji. 45 proc. badanych oceniło, że taka decyzja sądu to krok "w dobrą stronę". Dokładnie tyle samo osób (45 proc.) uważa, że jest to krok "w złą stronę". 10 proc. respondentów zaznaczyło odpowiedź "trudno powiedzieć".

Transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych. Najnowszy sondaż

Transkrypcję aktów małżeństwa osób tej samej płci popiera 52 proc. kobiet (przeciw 38 proc.) i 36 proc. mężczyzn (przeciw 53 proc.). Największy odsetek zwolenników transkrypcji (59 proc.) jest wśród młodszych badanych w wieku 18-24 lata. Przeciwko temu są najczęściej osoby w wieku 55-64 lata oraz 65 lat i więcej (po 49 proc.).

Transkrypcję częściej popierają mieszkańcy większych miast (powyżej 100 tys. mieszkańców) niż mniejszych i wsi.

Taką decyzję sądu za krok "w dobrą stronę" uznało 58 proc. badanych z wykształceniem wyższym i 49 proc. z wykształceniem średnim. Odmiennego zdania są osoby z wykształceniem podstawowym (68 proc.) i zasadniczym zawodowym (57 proc.).

Za transkrypcją opowiedziało się 85 proc. sympatyków obozu rządzącego i 9 proc. opozycji. Wśród elektoratu lewicy transkrypcję popiera 82 proc. badanych, wśród elektoratu centrum 55 proc., a wśród elektoratu prawicy 15 proc.

Małżeństwa jednopłciowe w Polsce. Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Decyzja o podpisaniu rozporządzenia wynika z marcowego postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który orzekając ws. transkrypcji do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie, nakazał urzędowi stanu cywilnego dokonanie wpisu.

Wcześniej, w 2023 roku, NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dwa lata później, w listopadzie 2025 roku, TSUE orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków.

Od marca NSA nakazał transkrypcję aktów małżeństwa w sumie siedmiu par jednopłciowych. Pełna realizacja wytycznych TSUE oraz wprowadzenie procedury transkrypcji wymaga zmian legislacyjnych.

Zgodnie z opublikowanym w piątek 22 maja w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem, obowiązywać mają różne formy dokumentów, uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński, tj. kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna. Odpowiednie określenia uzupełniły obowiązujące wcześniej nazwy rubryk "dane kobiety" i "dane mężczyzny".

Nowe wzory dotyczą dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, tj. odpisu zupełnego aktu małżeństwa, odpisu skróconego aktu małżeństwa oraz zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.