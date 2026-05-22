Do tragedii doszło w środę na terenie żłobka przy ulicy Kwiatowej w podwarszawskich Ząbkach. Ciało dwuletniego chłopca odnaleziono w oczku wodnym, które znajduje w obrębie placówki.

Mimo podjętych prób reanimacji jego życia nie udało się uratować. W środę śledczy zatrzymali na miejscu dwie kobiety - opiekunki w wieku 53 i 48 lat.

Prok. Remigiusz Krynke z praskiej prokuratury okręgowej poinformował w piątek, że jedna z kobiet przyznała się i złożyła bardzo krótkie wyjaśnienia, z których jednak nic nie wynika. - Druga odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania, także czy przyznaje się do zarzucanego jej czynu - powiedział.

Ząbki. Chłopiec utonął w oczku wodnym. Dwie osoby usłyszały zarzuty

Wobec obu kobiet zastosowano dozór policyjny trzy razy w tygodniu oraz zakaz zbliżania i kontaktowania się ze wszystkimi świadkami w postępowaniu i ze sobą nawzajem.

W piątek rano została przeprowadzona sekcja zwłok chłopca. - Biegli orzekli, że przyczyną śmierci było utonięcie - powiedział prok. Krynke. Dodał, że nie stwierdzono żadnych obrażeń mechanicznych.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska w rozmowie z Polsat News powiedziała, że ostatnia kontrola placówki miała miejsce w czerwcu 2025 roku - nie stwierdzono wówczas uchybień. Dodała, że kolejna wizyta planowana była w okresie trzeciego kwartału tego roku.

Wiceminister Gajewska informowała, że w związku z tragedią zleciła przeprowadzenie pilnej kontroli, która miała odbyć się jeszcze w czwartek.