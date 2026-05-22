"To przełomowy moment wojny". Ukraiński minister nie ma wątpliwości

"Znajdujemy się w przełomowym momencie wojny, a presja na Moskwę rośnie. Ukraina utrzymuje linię obrony, a przewaga Rosji pod względem liczby żołnierzy nie jest już czynnikiem decydującym" - podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji, który uczestniczy w rozmowach ministrów spraw zagranicznych państw NATO na południu Szwecji.

ZOBACZ: Rosja i Ukraina mówią tu jednym głosem. Wskazano na USA

Sybiha napisał na platformie X, że dla osiągnięcia pokoju potrzebne są trzy kluczowe elementy: dyplomacja, presja i siła. Ocenił, że konieczny jest nowy impuls dla działań pokojowych z jednoczesnym nasileniem ukraińskich ataków na cele w głębi Rosji. Ukraińcy nazywają je "sankcjami dalekiego zasięgu".

"Poinformowałem sojuszników o rosnących zagrożeniach ze strony Białorusi i wezwałem do podjęcia odpowiednich działań, odstraszania oraz kroków mających zapobiec rozszerzeniu agresji przez Moskwę i Mińsk" - zaznaczył.

Szef MSZ Ukrainy: Jesteśmy współtwórcą bezpieczeństwa

Ukraiński minister oświadczył, że Ukraina nie prosi już partnerów jedynie o wsparcie. "Jesteśmy współtwórcą bezpieczeństwa, donatorem i partnerem gotowym dzielić się swoim doświadczeniem z sojusznikami" - stwierdził Sybiha.

ZOBACZ: "Nie daj Bóg". Łukaszenka: Białoruś nie zaatakuje pod jednym warunkiem

"Zwiększenie wydatków na obronność jest gwarancją pokoju i zachęcam każdego członka NATO do wspierania obrony Ukrainy. Ta inwestycja przyniesie największą dywidendę pokojową za naszego życia" - oświadczył ukraiński minister.

I was pleased to take part in the informal NATO-Ukraine Council ministerial meeting in Helsingborg together with the foreign ministers of NATO allies.



We are at a pivotal moment in the war, and the pressure mounts on Moscow. Ukraine holds the line, and Russia’s manpower is no… pic.twitter.com/EbLbm8aO1b — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 21, 2026

Piątek jest drugim i ostatnim dniem spotkania szefów dyplomacji państw NATO w szwedzkim Helsingborgu, poświęconego przygotowaniom do lipcowego szczytu Sojuszu w Ankarze. Głównymi tematami rozmów, które zaplanowano w godzinach porannych, będą zwiększanie wydatków obronnych oraz wsparcie dla Ukrainy. Polskę reprezentuje wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.