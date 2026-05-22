"To przełomowy moment wojny". Ukraiński minister nie ma wątpliwości

- Ukraina znajduje się w przełomowym momencie wojny, w którym przewaga Rosji nie jest już decydująca - oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji po nieformalnym spotkaniu ministerialnym Rady NATO–Ukraina w szwedzkim Helsingborgu. Jak dodał Andrij Sybiha, "Kijów nie prosi jedynie o wsparcie, gdyż jest współtwórcą bezpieczeństwa, gotowym dzielić się doświadczeniem z partnerami.

Dwóch mężczyzn w garniturach ściska sobie dłonie przed logo NATO.
X/Andrii Sybiha
Szefowie dyplomacji państw NATO rozmawiają o wsparciu dla Ukrainy

"Znajdujemy się w przełomowym momencie wojny, a presja na Moskwę rośnie. Ukraina utrzymuje linię obrony, a przewaga Rosji pod względem liczby żołnierzy nie jest już czynnikiem decydującym" - podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji, który uczestniczy w rozmowach ministrów spraw zagranicznych państw NATO na południu Szwecji.

 

Sybiha napisał na platformie X, że dla osiągnięcia pokoju potrzebne są trzy kluczowe elementy: dyplomacja, presja i siła. Ocenił, że konieczny jest nowy impuls dla działań pokojowych z jednoczesnym nasileniem ukraińskich ataków na cele w głębi Rosji. Ukraińcy nazywają je "sankcjami dalekiego zasięgu".

 

"Poinformowałem sojuszników o rosnących zagrożeniach ze strony Białorusi i wezwałem do podjęcia odpowiednich działań, odstraszania oraz kroków mających zapobiec rozszerzeniu agresji przez Moskwę i Mińsk" - zaznaczył.

Szef MSZ Ukrainy: Jesteśmy współtwórcą bezpieczeństwa

Ukraiński minister oświadczył, że Ukraina nie prosi już partnerów jedynie o wsparcie. "Jesteśmy współtwórcą bezpieczeństwa, donatorem i partnerem gotowym dzielić się swoim doświadczeniem z sojusznikami" - stwierdził Sybiha.

 

"Zwiększenie wydatków na obronność jest gwarancją pokoju i zachęcam każdego członka NATO do wspierania obrony Ukrainy. Ta inwestycja przyniesie największą dywidendę pokojową za naszego życia" - oświadczył ukraiński minister.

 

 

Piątek jest drugim i ostatnim dniem spotkania szefów dyplomacji państw NATO w szwedzkim Helsingborgu, poświęconego przygotowaniom do lipcowego szczytu Sojuszu w Ankarze. Głównymi tematami rozmów, które zaplanowano w godzinach porannych, będą zwiększanie wydatków obronnych oraz wsparcie dla Ukrainy. Polskę reprezentuje wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

Dawid Kryska / polsatnews.pl
