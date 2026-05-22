Sygnał wysłany Magyarowi. Rosja nie oszczędza już tej części Ukrainy

"Przez ponad cztery lata, gdy Viktor Orban był u władzy, Władimir Putin powstrzymywał się od uderzania w tę części Ukrainy, gdzie mieszka około 100 tys. etnicznych Węgrów" - zwraca uwagę "The Telegraph".

Już w pierwszej dobie od formalnego przejęcia władzy w Budapeszcie przez rząd Petera Magyara, rosyjskie wojska uderzyły w cele na Zakarpaciu. Środki napadu powietrznego pokonały ponad 1,6 tys. km, a niektóre z nich spadły zaledwie niespełna 20 km od granicy ukraińsko-węgierskiej. Pociski sięgnęły m.in. Mukaczewa, które jest jednym z największych miast w obwodzie zakarpackim.

Magyar przejmuje władzę. Rosjanie atakują Zakarpacie

Eksperci mówią o jasnym sygnale Moskwy wysłanym do samego Budapesztu. "To był strzał ostrzegawczy dla nowego rządu" - powiedział "The Telegraph" Peter Kreko, dyrektor Instytutu Kapitału Politycznego, think tanku z siedzibą w Budapeszcie.

Na Kremlu panuje rozczarowanie rozstrzygnięciami po węgierskich wyborach parlamentarnych. "Podejście Orbana było bezwarunkowo prorosyjskie: cokolwiek pomagało Ukrainie, Węgry się temu sprzeciwiły. Moskwa nie chce, żeby to się zmieniło" - stwierdził Kreko.

Region na pograniczu Ukrainy, Węgier i Słowacji pozostawał przedmiotem ostrego sporu między Wołodymyrerm Zełenskim a Viktorem Orbanem. Były już szef rządu w Budapeszcie często naciskał na Kijów, wykorzystując narrację o obronie interesów mniejszości węgierskiej.

Nieformalne porozumienie Putin-Orban? "Prawdopodobnie nie był to przypadek"

Eksperci uważają, że oszczędzanie przez Rosjan Zakarpacia stanowiło efekt nieformalnej umowy. "Atak był końcem porozumienia Orbana i Putina dotyczącego ochrony etnicznych Węgrów w tym regionie" - powiedział brytyjskiemu dziennikowi Mujtaba Rahman, dyrektor zarządzający ds. Europy w Eurasia Group.

Na słuszność tej tezy mogły wskazywać także wypowiedzi byłego szefa węgierskiej dyplomacji Petera Szijjarto, który po przegranych wyborach otwarcie komentował, dlaczego Zakarpacie nie znajdowało się na celowniku Rosjan. - Prawdopodobnie nie był to przypadek - stwierdził, wiedząc już, że jego dni na stołku szefa resortu spraw zagranicznych są policzone.

Rahman podkreślił, że dla Putina utrata "znaczącego sojusznika w Europie" była "poważnym ciosem". Z kolei Kreko zwrócił uwagę, że Węgry będą teraz doświadczały podobnych działań ze strony Kremla jak pozostali członkowie Unii Europejskiej i NATO, wskazując na zagrożenie działaniami hybrydowymi i porób destabilizacji.