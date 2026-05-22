Prezydent Karol Nawrocki skierował w maju do Senatu wniosek o przeprowadzenie 27 września referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Senatorowie nie wyrazili na to zgody - przeciwko przyjęciu uchwały w tej sprawie było 62 senatorów, 32 było za, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

"Naród się wypowie". Nawrocki reaguje na ruch Senatu

Według wniosku pytanie miało brzmieć: "Czy jest Pani/Pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?".

Podczas piątkowego spotkania z mieszkańcami powiatu sokołowskiego Nawrocki zapowiedział, że złoży kolejny wniosek w tej sprawie, tym razem jednak z inną treścią pytania.

- Złożę drugi wniosek o referendum i zmienimy pytanie, jeśli ono jest nieodpowiednie, a naród się wypowie - mówił prezydent.

Prezydent RP @NawrockiKn. pic.twitter.com/lMZ8hDLxtk — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) May 22, 2026

- Referendum to głos narodu, nie dyskusja ekspertów. Naród polski ma prawo powiedzieć w referendum: nie chcemy Zielonego Ładu, nie chcemy europejskiej polityki klimatycznej. To, co zrobił Senat, nie jest uderzeniem w Karola Nawrockiego. Senat powiedział Wam: nie chcemy słuchać Waszego głosu - dodał Nawrocki.

Podczas środowego przemówienia w Senacie szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker powiedział, że prezydent, kierując wniosek o przeprowadzenie referendum, sięga po instrument, który jest najwyższym w demokracji, "po bezpośredni głos ludu".

- Energia jest fundamentem życia gospodarczego i społecznego. To jest jasne, że jak będą rosnąć ceny energii, będą rosnąć koszt wszystkiego. Dlatego skutki Zielonego Ładu odczuwają wszyscy (...) i właśnie dlatego to pytanie musi być oddane obywatelom - argumentował.

Referendum ws. Zielonego Ładu. Senat nie wyraził zgody

Szef gabinetu prezydenta - cytując analizę Banku PKO - zaznaczył, że wdrożenie unijnego pakietu Fit for 55, którego głównym celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych w UE, "może kosztować Polskę ponad 527 miliardów euro do 2030 roku". - To jest 35 lat funkcjonowania programu 800 plus - dodał.

- Do 2040 roku Polska może zostać zmuszona do wydania nawet 3,5 biliona złotych na realizację polityki klimatycznej. Pytanie, czy naród ma prawo, czy nie ma prawa wypowiadać się o skali tych kosztów? Ma prawo. Dlatego ten wniosek prezydenta Karola Nawrockiego do Senatu - podkreślił Szefernaker.

Podczas obrad nad wnioskiem prezydenta, które trwały ponad pięć godzin, senator sprawozdawca Stanisław Gawłowski (KO) przypomniał, że połączone senackie komisje (ds. Unii Europejskiej, gospodarki narodowej i innowacyjności, infrastruktury, klimatu i środowiska oraz rolnictwa i rozwoju wsi) podczas wtorkowego posiedzenia zarekomendowały Senatowi niewyrażanie zgody na zarządzanie referendum.

Senator wyjaśnił, że - zgodnie z opinią prof. Barbary Wieliczko z Biura Współpracy Międzynarodowej - pytanie wydaje się logicznie niespójne.

- Skoro polityka klimatyczna już doprowadziła do wzrostu kosztów, to czy jej hipotetyczne zaprzestanie spowoduje ich obniżenie, powrót do poziomu sprzed wdrażania tej polityki, czy też przeciwnie? - pytał Gawłowski. Przytoczył też m.in. opinię konstytucjonalisty prof. Marka Chmaja, zgodnie z którą Senat powinien "kategorycznie odmówić wyrażenia zgody, albowiem projekt obarczony jest wadami merytorycznymi".

Gawłowski przekazał też, że z danych, jakie pozyskał od resortu finansów, wynika, że w latach 2013-2023 do budżetu państwa z ETS wpłynęło 94 mld zł. Z kolei Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że 1,3 proc. z tej kwoty zostało przekazane bezpośrednio na cele związane z redukcją emisji gazów. Gawłowski dodał, że zgodnie z szacunkami Państwowej Komisji Wyborczej referendum będzie to kosztować 374 mln 900 tys. zł.

- 374 miliony 900 tysięcy złotych na pytanie, które w zasadzie nie spełnia norm konstytucyjnych i które odnosi się do przeszłości. Nic nie daje na przyszłość. W ogóle nie ma odpowiedzi na przyszłość, bo nie wiadomo, co z tego pytania władza publiczna, wysoki Senat, wysoki Sejm, rząd miałby zrobić. Bez względu na to, jaka będzie odpowiedź - tak czy nie - mówił senator.