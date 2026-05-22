Pożar na poligonie w Toruniu. Akcja straży pożarnej 

Pożar na poligonie w Toruniu. W akcji gaśniczej samoloty i śmigłowiec

Kilkanaście zastępów straży pożarnej walczy z pożarem na poligonie w Toruniu. - Płonie około trzech hektarów trawy - przekazała polsatnews.pl oficer prasowa lokalnej straży pożarnej Aleksandra Starowicz. W akcji udział biorą także dwa samoloty gaśnicze Dromader i śmigłowiec.

Duży słup dymu unoszący się nad obszarem leśnym i zabudowaniami.
KM PSP Toruń/Facebook
Na poligonie przy ul. Michała Drzymały w Toruniu wybuchł pożar. Ogień zauważono po godzinie 12:00.

 

- Płonie około trzech hektarów trawy - przekazała polsatnews.pl oficer prasowa Aleksandra Starowicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

 

Rzeczniczka powiedziała, że gaszenie pożaru jest utrudnione ze względu na ukształtowanie terenu. - W akcji bierze udział około dwudziestu zastępów straży pożarnej, to jest około 80 strażaków - dodała. 

"Na miejscu działają i dojeżdżają zastępy PSP, WSP i OSP: JRG nr 1, JRG nr 2, JRG w Chełmży, OSP KSRG Gronowo, Osp Ksrg Dobrzejewice, Ochotnicza Straż Pożarna w Łążynie, OSP Papowo Toruńskie, OSP KSRG Lulkowo, Ochotnicza Straż Pożarna w Toporzysku, OSP KSRG Grębocin, WSP CSWRiA, OSP KSRG Szembekowo" - przekazała KM PSP w Toruniu w mediach społecznościowych.

 

W akcji udział biorą także dwa samoloty gaśnicze Dromader i śmigłowiec, a także samochód dowodzenia i łączności z JRG Świecie, JRG SP Bydgoszcz, JRG nr 3 Bydgoszcz, JRG nr 1 Inowrocław (cysterny, drony, quady) oraz grupy operacyjne KW PSP i KM PSP Toruń.

 

Straż przekazała, akcja gaszenia pożaru wciąż trwa. 

Michał Blus / polsatnews.pl
