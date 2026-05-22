Do eksplozji doszło w zakładzie petrochemicznym położonym na wschodzie Węgier. "Dzisiaj rano w Tiszaujvaros doszło do wybuchu podczas ponownego uruchamiania instalacji po pracach konserwacyjnych. Według wstępnych informacji jedna osoba zginęła, a siedem osób odniosło poważne oparzenia" - napisał na Facebooku Peter Magyar.

Premier Węgier poinformował także, że akcja gaszenia pożaru wciąż trwa, a z uszkodzonego rurociągu wydobywa się przypominający pochodnię płomień. "Specjaliści na miejscu przeprowadzają pomiary. Jak dotąd nie wykryto stężenia substancji niebezpiecznych przekraczającego dopuszczalne wartości" - dodał.

Węgry. Wybuch w zakładzie petrochemicznym MOL. Jedna osoba nie żyje

Przybyły na miejsce prezes zarządu koncernu MOL Zsolt Hernadi poinformował, że nie ma na razie przesłanek świadczących o tym, że to czynniki zewnętrzne przyczyniły się do katastrofy. Podkreślił, że w wyniku eksplozji ucierpieli wyłącznie pracownicy zakładu.

Na miejscu wybuchu przyjechał także minister energii Istvan Kapitany. "Według naszych aktualnych informacji na terenie zakładu Olefin-1 (po poważnym wyłączeniu) wybuchła sprężarka, a obecnie w zakładzie trwa pożar, na miejscu pracują strażacy" - napisał na Facebooku Kapitany.

Minister zdrowia, Zsolt Hegedus zapewnił natomiast, że możliwości ratunkowe i szpitalne są wystarczające. Ranni są leczeni w Debreczynie i Miszkolcu - dodał szef resortu zdrowia. Premier Magyar oraz ministrowie energii i zdrowia złożyli kondolencje rodzinie ofiary.