Polski wątek w tajnym raporcie. Wskazali na ważnego dyplomatę z Iranu

W dokumencie znalazł się również polski wątek. Według raportu, którego zapisy przytacza Euractiv, irański attaché wojskowy w Polsce Mohammad Naghizadeh miał być aktywnym członkiem IRGC i wspierać finansowe oraz operacyjne interesy organizacji w Europie. Ambasada Iranu w Warszawie nie odpowiedziała na prośbę o komentarz.

Irański problem. Jak postępować ze strażnikami rewolucji?

Sprawa ma być związana z decyzją Unii Europejskiej z początku roku o uznaniu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej za organizację terrorystyczną. Według Euractivu część europejskich polityków i urzędników uważa, że dalsze akredytowanie dyplomatów powiązanych z IRGC może podważać europejską politykę antyterrorystyczną.

Autorzy dossier mają rekomendować sankcje i wydalenia irańskich attaché wojskowych oraz dyplomatów podejrzewanych o związki z IRGC.

Według raportu europejskie służby coraz uważniej przyglądają się także możliwym operacjom wpływu i działaniom wywiadowczym Iranu na terenie Europy. W ostatnich latach część państw UE oskarżała Teheran o działania wymierzone m.in. w dysydentów, dziennikarzy oraz instytucje żydowskie.

Raport opisuje rosnącą rolę Korpusu Strażników Rewolucji w Iranie

Euractiv pisze również, że raport przedstawia obraz Iranu coraz silniej kontrolowanego przez Korpus Strażników Rewolucji po śmierci najwyższego przywódcy Alego Chameneiego. Według dossier dowódca IRGC Ahmad Vahidi miał stać się faktycznym decydentem w kraju, a sama organizacja ma kontrolować aparat bezpieczeństwa, parlament oraz strategiczne negocjacje z Waszyngtonem.

W raporcie pojawiają się też twierdzenia, że IRGC odegrał kluczową rolę w wyniesieniu Mojtaby Chameneiego do najwyższego przywództwa w Iranie.

Iran odrzuca oskarżenia dotyczące wspierania terroryzmu w Europie i wykorzystywania placówek dyplomatycznych do prowadzenia tajnych operacji. Teheran krytykował również decyzję UE o uznaniu IRGC za organizację terrorystyczną, określając ją jako politycznie motywowaną i nielegalną.