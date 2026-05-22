Konfederacja chce wprowadzić do polskiego prawa zapis o zakazie adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Złożenie projektu w tej sprawie zapowiedział wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

"Mało kto wie, że obecnie w polskim prawie nie ma takiego zakazu. Do tej pory nie był potrzebny, bo sprawa była oczywista. Teraz już oczywista nie jest. Rząd Donalda Tuska wbrew Konstytucji rejestruje zagraniczne 'małżeństwa' homoseksualne, a TSUE wymusza realizowanie lewicowej agendy ideologicznej" - napisał polityk Konfederacji w mediach społecznościowych.

"Potrzebujemy jasnych przepisów chroniących dzieci. Uregulujmy jednoznacznie tę kwestię raz na zawsze: żadnych adopcji przez formalne i nieformalne związki homoseksualne" - dodał.

Składamy w Sejmie projekt ustawy o zakazie adopcji homoseksualnych.



Gorąca dyskusja o adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. "Pan głosi herezje"

O sprawie dyskutowali goście programu "Debata Gozdyry" w Polsat News. - Chcemy urealnić rzeczywistość prawną, żeby prawnie wykluczyć możliwość adoptowania dzieci przez pary jednopłciowe - powiedział polityk Konfederacji Ziemowit Przebitkowski.

Według niego "dziecko potrzebuje mamy i taty". - Wzorca męskiego i wzorca kobiecego. W pełnych rodzinach dzieci wychowują się najlepiej - wyjaśnił w czwartek.

Pytany przez prowadzącą program Agnieszkę Gozdyrę "z jakimi wzorcami wychowywały się osoby tworzące związki jednopłciowe", odpowiedział, że "nie ma wzorca, który prowokuje cos takiego".

"Mamy 2026 rok, a pan mówi, że ktoś nie rodzi się gejem albo lesbijką"

Przebitkowski dopytywany, "czy homoseksualiści rodzą się w rodzinach heteroseksualnych, gdzie jest mama i tata" stwierdził, że "nie sądzi, żeby oni się rodzili". - Ja sądzę, że tak się staje. Nie ma, nie udowodniono genu homoseksualizmu - podkreślił Przebitkowski.

- Proszę mi pokazać jakiekolwiek badanie, które potwierdzi, że istnieje taki gen - dodał.

Słowa polityka oburzyły prowadzącą. - Proszę pana, mamy 2026 rok, a pan mówi, że ktoś nie rodzi się gejem albo lesbijką, tylko się nim staje. Właściwie powinnam powiedzieć, że się kończy dyskusja, bo pan głosi herezje po prostu - oceniła Agnieszka Gozdyra.

- Na etapie socjalizacji pierwotnej może się stać wiele rzeczy - odpowiedział polityk.

- Nie sądziłam, że usłyszę dzisiaj w studiu takie słowa. Pan się powinien tego wstydzić. Jestem wstrząśnięta tym co pan powiedział - podsumowała prowadząca.