Jak donosi "Ukraińska Prawda", po raz pierwszy od kilku lat na forum w Petersburgu oficjalnie pojawi się przedstawiciel Stanów Zjednoczonych.

Mowa o przewodniczącym Federalnej Komisji ds. Sztuk Pięknych USA Rodney'u Mimsie Cooku, który potwierdził swoją obecność w rozmowie z rosyjską agencją RIA Nowosti. - Komitet organizacyjny forum oraz Departament Stanu potwierdziły, że zostałem zaproszony na sesję plenarną i przemówienie prezydenta Putina. I będę na niej obecny - zadeklarował.

"Rosyjskie Davos". Europoseł Fernand Kartheiser chce się pojawić

Cook jest projektantem. Funkcję przewodniczącego amerykańskiej komisji pełni od stycznia 2026 roku, po tym, jak został mianowany przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Wcześniej pojawiła się informacja, że na forum zamierza przybyć też europoseł z Luksemburga Fernand Kartheiser. "Europejska Prawda" przypomniała, iż w zeszłym roku Kartheiser udał się do Moskwy, żeby przemawiać na temat "pokoju i prawach człowieka".

Po powrocie ze stolicy Rosji został usunięty z Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Od tego czasu pozostaje niezrzeszonym deputowanym w PE.

Czym jest Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Petersburgu

Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Petersburgu uznawane jest za najważniejsze wydarzenie biznesowo-gospodarcze w Rosji. Odbywa się cyklicznie od 1997 roku, a od dwóch dekad jest organizowane pod patronatem i z udziałem Władimira Putina.

W tym roku "rosyjskie Davos" odbędzie się w dniach 3 - 6 czerwca.