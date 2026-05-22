Nowa decyzja rządu Magyara. Jest zakaz dotyczący Ukrainy

Proces wycofywania Węgier z Międzynarodowego Trybunału Karnego został zainicjowany przez rząd Viktora Orbana po tym, jak sąd ten wydał nakaz aresztowania premiera Izraela Binjamina Netanjahu. Poprzednik Petera Magyara stwierdził wówczas, że działania MTK są nieobiektywne i upolitycznione. Zapewniał przy tym, że Netanjahu może czuć się bezpiecznie na terytorium Węgier.

- Sporo instytucji międzynarodowych stało się organami politycznymi. Niestety Międzynarodowy Trybunał Konstytucyjny jest jedną z nich, jest to sąd polityczny - mówił Orban w ubiegłym roku. Argumentował, że Budapeszt nigdy nie traktował poważnie swojego udziału w MTK. - Nigdy nie podjęliśmy wszystkich kroków, aby stał się on integralną częścią prawa węgierskiego - mówił.

Magyar cofa decyzję partii Obrana. Dotyczy Międzynarodowego Trybunału Karnego

W związku z działaniami podjętymi wobec Netanjahu, węgierski parlament, w którym większość posiadała wówczas partia Fidesz Orbana, przegłosował ustawę o wypowiedzeniu Statutu rzymskiego, fundującego MTK. Decyzja ta spotkała się z krytyką m.in. polskiego resortu spraw zagranicznych.

Jak wynika z piątkowego wpisu Petera Magyara, Węgry wycofają się z procesu zapoczątkowanego przez poprzednią władzę. Premier poinformował również o zakazie dot. importu produktów rolnych z Ukrainy. Chodzi o dekret nadzwyczajny, który dotyczył sprowadzania na Węgry 25 rodzajów ukraińskich produktów. Decyzja ogłoszona przez Magyara oznacza, że jego rząd postanowił przedłużyć regulacje w tej sprawie.

Tego samego dnia doszło też do spotkania nowej szefowej węgierskiego MSZ Anity Orban z jej ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybihą. Spotkanie miało miejsce na marginesie posiedzenia ministrów spraw zagranicznych państw NATO w szwedzkim Helsingborgu. Sybiha uczestniczył tam w obradach Rady NATO–Ukraina.

Sybiha zapewnił, że obie strony dążą do postępów i osiągnięcia wymiernych rezultatów narad w sprawie mniejszości narodowych.

"Z mojej strony podkreśliłem kluczowe znaczenie przystąpienia Ukrainy do UE oraz terminowego otwarcia klastrów negocjacyjnych. Poinformowałem również minister Orban o sytuacji na polu walki, procesie pokojowym oraz potencjalnej nowej roli Europy" – poinformował Sybiha.

Pod koniec kwietnia Magyar zaapelował, by "Ukraina zniosła ograniczenia, które istnieją od ponad dekady, a Węgrzy z Zakarpacia odzyskali wszystkie swoje prawa kulturalne, językowe, administracyjne oraz w zakresie szkolnictwa wyższego i ponownie stali się równoprawnymi, szanowanymi obywatelami Ukrainy".

Pierwsza runda konsultacji ukraińsko-węgierskich odbyła się we wtorek. Na Zakarpaciu na południowym zachodzie Ukrainy żyje ponad 100-tysięczna mniejszość węgierska.