Nowe przepisy nie dotyczą restauracji, pubów, barów i innych lokali gastronomicznych. Uchwałę w sprawie nocnej prohibicji pod koniec kwietnia przyjęli miejscy radni. Za było 26 osób, nikt nie zagłosował przeciwko, a czterech radnych wstrzymało się od głosu.

Rzeczniczka lubelskiego ratusza Justyna Góźdź przekazała, że zakaz zacznie obowiązywać dokładnie od północy z piątku na sobotę.

Nocna prohibicja w Lublinie. Zakaz obejmie sklepy i stacje benzynowe

W Lublinie około 600 sklepów posiada koncesję na sprzedaż alkoholu. Jak przekazał urząd miasta, w pierwszym etapie obowiązywania nocnej prohibicji zakaz obejmie około 70 placówek.

- Straż miejska i policja w ramach kontroli terenowych może wejść do danego sklepu i sprawdzić, czy ograniczenie jest przestrzegane. Natomiast Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin może skontrolować sklep po zgłoszeniu o nieprzestrzeganiu zakazu albo w ramach kontroli rocznej na podstawie wydruków z kas fiskalnych - wyjaśniła rzeczniczka.

Według uchwały sprzedaż alkoholu między godz. 23 a 6 będzie zakazana we wszystkich sklepach i na stacjach paliw na terenie miasta. Zakaz nie obejmuje lokali gastronomicznych.

Lublin wprowadza nocną prohibicję. Od 2027 roku jeszcze większe ograniczenia

Od 1 stycznia 2027 roku nocna prohibicja w Lublinie zostanie rozszerzona. Zakaz sprzedaży alkoholu zacznie obowiązywać już od godz. 22. Jak zapisano w uzasadnieniu uchwały, taki okres przejściowy ma pozwolić przedsiębiorcom na dostosowanie się do nowych zasad pod względem organizacyjnym i ekonomicznym.

Z danych Komendy Miejskiej Policji w Lublinie wynika, że w 2025 roku odnotowano około 3,8 tys. wykroczeń związanych z piciem alkoholu w miejscach publicznych. Straż miejska wystawiła ponad 1,1 tys. mandatów za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Najwięcej interwencji dotyczyło Placu Lecha Kaczyńskiego, Placu Dominikańskiego i Ogrodu Saskiego.

Projekt uchwały w sprawie nocnej prohibicji złożyli w październiku radni z Klubu prezydenta Krzysztofa Żuka. Pomysł pozytywnie zaopiniowało 17 z 27 rad dzielnic.

Radni tłumaczą decyzję bezpieczeństwem mieszkańców

W uzasadnieniu uchwały zapisano, że ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu ma przyczynić się do zmniejszenia liczby interwencji związanych z zakłócaniem porządku publicznego, ciszy nocnej czy aktami wandalizmu. Według autorów projektu poprawi się również poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i komfort życia w mieście.

Radni powołali się też na apel Naczelnej Rady Lekarskiej. Według samorządowców ograniczenie sprzedaży alkoholu może odciążyć szpitalne oddziały ratunkowe i skrócić czas oczekiwania pacjentów.

W latach 2018-2024 nocną prohibicję wprowadziło około 180 gmin w Polsce. Od początku tego roku podobne przepisy zaczęły obowiązywać m.in. w Opolu i Kole. W marcu zakaz wszedł w życie również w Kielcach.