Mundurowi, drony i psy tropiące szukają 12-latki. Akcja służb w Krakowie
Trwają poszukiwania zaginionej 12-latki, która minionej nocy nie wróciła do domu i nie skontaktowała się z rodziną. Krakowska policja opublikowała w mediach społecznościowych jej zdjęcie i rysopis. - Poszukiwania prowadzone są od czwartku, kontynuowano je także przez całą noc - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl mł.asp. Mateusz Lenartowicz z KWP w Krakowie.
O zaginięciu 12-letniej Elżbiety Wojtackiej poinformowała Komenda Miejska Policji w Krakowie. Dziewczyna w czwartek 21 maja nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi i do teraz nie nawiązała kontaktu z rodziną. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa.
Poszukiwania zaginionej 12-latki w Krakowie. Trwa akcja służb
Według rysopisu, poszukiwana ma 161 cm wzrostu i blond włosy, długości do łopatek.
"W dniu zaginięcia 12-latka ubrana była w czarną bluzę z kapturem, dżinsy o długości za kolano, czarno – białe buty, prawdopodobnie posiada czarną torebkę z kolorowymi przypinkami" - przekazano w komunikacie.
- Poszukiwania prowadzone są od czwartku, kontynuowano je także przez całą noc. W działania zaangażowani są nie tylko policjanci z komendy miejskiej, ale też z komendy wojewódzkiej i oddziału prewencji. Działa także wojsko, straż pożarna i grupy poszukiwawcze. W poszukiwaniach wykorzystywane są m.in. drony i psy tropiące - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl mł.asp. Mateusz Lenartowicz z Zespołu Prasowego KWP w Krakowie.
Policja, która jest służbą wiodącą w poszukiwaniach, zwróciła się z prośbą o pomoc do krakowskiej straży pożarnej.
- Trwają poszukiwania na terenie Lasu Wolskiego w Krakowie. Prowadzi je 115 strażaków wraz z trzema psami do poszukiwania osób zaginionych, pracuje również 10 dronów. Łącznie na miejscu są 22 samochody ratownicze i operacyjne należące do straży pożarnej - przekazał polsatnews.pl st. asp. Maciej Podymkiewicz, oficer prasowy KM PSP w Krakowie.
Portal krakow112.pl informował wcześniej, że do prowadzenia poszukiwań wytypowano łącznie teren o powierzchni 260 ha.
Policja zaapelowała do osób, które posiadają informacje o zaginionej o kontakt z Komisariatem Policji IV w Krakowie pod numerem telefonu 47-83-52-913 lub pod numer alarmowy 112.Czytaj więcej