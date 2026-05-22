O zaginięciu 12-letniej Elżbiety Wojtackiej poinformowała Komenda Miejska Policji w Krakowie. Dziewczyna w czwartek 21 maja nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi i do teraz nie nawiązała kontaktu z rodziną. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa.

Poszukiwania zaginionej 12-latki w Krakowie. Trwa akcja służb

Według rysopisu, poszukiwana ma 161 cm wzrostu i blond włosy, długości do łopatek.

"W dniu zaginięcia 12-latka ubrana była w czarną bluzę z kapturem, dżinsy o długości za kolano, czarno – białe buty, prawdopodobnie posiada czarną torebkę z kolorowymi przypinkami" - przekazano w komunikacie.

- Poszukiwania prowadzone są od czwartku, kontynuowano je także przez całą noc. W działania zaangażowani są nie tylko policjanci z komendy miejskiej, ale też z komendy wojewódzkiej i oddziału prewencji. Działa także wojsko, straż pożarna i grupy poszukiwawcze. W poszukiwaniach wykorzystywane są m.in. drony i psy tropiące - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl mł.asp. Mateusz Lenartowicz z Zespołu Prasowego KWP w Krakowie.

Policja, która jest służbą wiodącą w poszukiwaniach, zwróciła się z prośbą o pomoc do krakowskiej straży pożarnej.

- Trwają poszukiwania na terenie Lasu Wolskiego w Krakowie. Prowadzi je 115 strażaków wraz z trzema psami do poszukiwania osób zaginionych, pracuje również 10 dronów. Łącznie na miejscu są 22 samochody ratownicze i operacyjne należące do straży pożarnej - przekazał polsatnews.pl st. asp. Maciej Podymkiewicz, oficer prasowy KM PSP w Krakowie.

Portal krakow112.pl informował wcześniej, że do prowadzenia poszukiwań wytypowano łącznie teren o powierzchni 260 ha.

Policja zaapelowała do osób, które posiadają informacje o zaginionej o kontakt z Komisariatem Policji IV w Krakowie pod numerem telefonu 47-83-52-913 lub pod numer alarmowy 112.