Media: Tulsi Gabbard rezygnuje. Była dyrektorką Wywiadu Narodowego USA
Tulsi Gabbard rezygnuje z funkcji dyrektora Wywiadu Narodowego USA - podał Fox News. W liście rezygnacyjnym Gabbard uzasadniła swoją decyzję tym, iż u jej męża Abrahama zdiagnozowano niedawno nowotwór. Reuters przekazał, powołując się na osobę zaznajomioną z tą sprawą, że to Biały Dom miał zmusić Gabbard do odejścia ze stanowiska.
Tulsi Gabbard rezygnuje z funkcji dyrektora Wywiadu Narodowego USA - poinformowała w piątek stacja Fox News. Gabbard ma pozostać na stanowisku do 30 czerwca.
Gabbard w liście rezygnacyjnym uzasadniła swoją decyzję tym, iż u jej męża Abrahama zdiagnozowano niedawno nowotwór - podała stacja.
Szefowa Wywiadu Narodowego powiadomiła o swojej rezygnacji prezydenta USA Donalda Trumpa w piątek w Gabinecie Owalnym.
"Niestety, po wykonaniu świetnej pracy, Tulsi Gabbard opuści administrację 30 czerwca. U jej wspaniałego męża Abrahama niedawno zdiagnozowano rzadką postać raka kości i, co jest słuszne, ona chce być przy nim, pomagając mu w zdrowieniu, ponieważ obecnie wspólnie toczą ciężką walkę. Nie mam wątpliwości, że wkrótce będzie w lepszej formie niż kiedykolwiek wcześniej" - napisał Trump w serwisie Truth Social.
"Tulsi wykonała niesamowitą pracę i będzie nam jej brakowało" - dodał.
Poinformował też, że zastępca Gabbard, Aaron Lukas, będzie pełniącym obowiązki Dyrektora Wywiadu Narodowego.
Reuters napisał, powołując się na osobę zaznajomioną z tą sprawą, że to Biały Dom miał zmusić Gabbard do odejścia ze stanowiska.