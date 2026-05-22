Media: Tulsi Gabbard rezygnuje. Była dyrektorką Wywiadu Narodowego USA

Świat

Tulsi Gabbard rezygnuje z funkcji dyrektora Wywiadu Narodowego USA - podał Fox News. W liście rezygnacyjnym Gabbard uzasadniła swoją decyzję tym, iż u jej męża Abrahama zdiagnozowano niedawno nowotwór. Reuters przekazał, powołując się na osobę zaznajomioną z tą sprawą, że to Biały Dom miał zmusić Gabbard do odejścia ze stanowiska.

AP/Tom Brenner
Tulsi Gabbard rezygnuje z funkcji dyrektora Wywiadu Narodowego USA - poinformowała w piątek stacja Fox News. Gabbard ma pozostać na stanowisku do 30 czerwca.

 

Gabbard w liście rezygnacyjnym uzasadniła swoją decyzję tym, iż u jej męża Abrahama zdiagnozowano niedawno nowotwór - podała stacja.

Szefowa Wywiadu Narodowego powiadomiła o swojej rezygnacji prezydenta USA Donalda Trumpa w piątek w Gabinecie Owalnym.

 

"Niestety, po wykonaniu świetnej pracy, Tulsi Gabbard opuści administrację 30 czerwca. U jej wspaniałego męża Abrahama niedawno zdiagnozowano rzadką postać raka kości i, co jest słuszne, ona chce być przy nim, pomagając mu w zdrowieniu, ponieważ obecnie wspólnie toczą ciężką walkę. Nie mam wątpliwości, że wkrótce będzie w lepszej formie niż kiedykolwiek wcześniej" - napisał Trump w serwisie Truth Social.

 

"Tulsi wykonała niesamowitą pracę i będzie nam jej brakowało" - dodał.

 

Poinformował też, że zastępca Gabbard, Aaron Lukas, będzie pełniącym obowiązki Dyrektora Wywiadu Narodowego. 

 

Reuters napisał, powołując się na osobę zaznajomioną z tą sprawą, że to Biały Dom miał zmusić Gabbard do odejścia ze stanowiska.

Michał Blus / polsatnews.pl
