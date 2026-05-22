Małżeństwa jednopłciowe w Polsce. Jest ruch szefa MSWiA
Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że podpisał rozporządzenie ws. transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. "Wyroki sądów zawsze będą wykonywane" - podkreślił minister. "Transkrypcja małżeństw jednopłciowych w całym kraju staje się faktem!" - przekazał z kolei minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
"Właśnie podpisałem rozporządzenie ws. transkrypcji małżeństw zawartych za granicą" - poinformował w piątek w mediach społecznościowych Marcin Kierwiński.
"Historia dzieje się na naszych oczach"
Szef MSWiA podziękował za współpracę w tej kwestii ministrowi cyfryzacji Krzysztofowi Gawkowskiemu. "Tak jak obiecaliśmy rozporządzenie wchodzi w życie. Wyroki sądów zawsze będą wykonywane" - podkreślił minister spraw wewnętrznych i administracji.
Za "dobrą współpracę" podziękował też Gawkowski, który już kilka dni temu podpisał rozporządzenie w sprawie wzorów aktów stanu cywilnego. "Pracujemy dla Polski! Godność człowieka na pierwszym miejscu!" - napisał w serwisie X.
W kolejnym wpisie minister cyfryzacji poinformował, że "transkrypcja małżeństw jednopłciowych w całym kraju staje się faktem".
"Historia dzieje się na naszych oczach. Dzięki tej zmianie w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce możliwa będzie transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Państwo będzie traktować wszystkich obywateli z godnością i szacunkiem. Polska administracja jest nowoczesna, sprawna i równa dla wszystkich" - dodał Gawkowski.
Dzięki rozporządzeniu obowiązywać będą trzy formy aktu małżeństwa, uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński, tj. kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna.
Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego
Decyzja o podpisaniu rozporządzenia wynika z marcowego postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który orzekając ws. transkrypcji do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie, nakazał urzędowi stanu cywilnego dokonanie wpisu.
Wcześniej, w 2023 roku, NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dwa lata później, w listopadzie 2025 roku, TSUE orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków.
Od marca NSA nakazał transkrypcję aktów małżeństwa w sumie siedmiu par jednopłciowych. Pełna realizacja wytycznych TSUE oraz wprowadzenie procedury transkrypcji wymaga zmian legislacyjnych.