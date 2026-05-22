Maksymalne ceny paliw na weekend. Rząd podał nowe stawki
Ministerstwo Energii ogłosiło nowe ceny paliw obowiązujące od soboty do poniedziałku. Kierowcy zarówno za benzynę, jak i olej napędowy zapłacą mniej. W związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie ceny w każdy dzień roboczy ustala rząd.
Od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46 zł, co oznacza spadek ceny o dwa grosze. Benzyna 98 kosztować będzie 7 zł, a za olej napędowy kierowcy zapłacą 6,85 zł - oznacza to spadek po sześć groszy względem cen obowiązujących w piątek.
W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,48 zł, benzyny 98 - 7,06 zł, a oleju napędowego - 6,91 zł.
Następne obwieszczenie Ministra Energii Miłosza Motyki ws. maksymalnych cen na stacjach paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.
Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.
W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.
Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.
Do 31 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.Czytaj więcej