Maksymalne ceny paliw na weekend. Rząd podał nowe stawki

Biznes

Ministerstwo Energii ogłosiło nowe ceny paliw obowiązujące od soboty do poniedziałku. Kierowcy zarówno za benzynę, jak i olej napędowy zapłacą mniej. W związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie ceny w każdy dzień roboczy ustala rząd.

Cztery dystrybutory paliwa na stacji benzynowej. Dwa po lewej stronie posiadają czarne uchwyty i oznaczenia "Diesel" i "E10". Dwa po prawej mają zielone uchwyty i również oznaczenie "E10".
Polsat News
Rząd opublikował ceny paliw, które będą obowiązywały przez weekend

Od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46 zł, co oznacza spadek ceny o dwa grosze. Benzyna 98 kosztować będzie 7 zł, a za olej napędowy kierowcy zapłacą 6,85 zł - oznacza to spadek po sześć groszy względem cen obowiązujących w piątek.

 

ZOBACZ: Ukraińcy uderzyli w głębi Rosji. Celem rafineria. "Słychać było serię eksplozji"

 

W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,48 zł, benzyny 98 - 7,06 zł, a oleju napędowego - 6,91 zł.

 

Następne obwieszczenie Ministra Energii Miłosza Motyki ws. maksymalnych cen na stacjach paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

Maksymalne ceny paliw. Ministerstwo Energii podało nowe stawki

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.

 

W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

 

ZOBACZ: Nocna prohibicja wchodzi w Lublinie. Na początek łagodniejsze reguły

 

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

 

Do 31 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

WIDEO: Więcej niż apteka. "Szczerze o pieniądzach" odc. 326
Bartosz Przyborowski / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
AKCYZABENZYNABIZNESCENY MAKSYMALNECENY PALIWMINISTERSTWO ENERGIIOLEJ NAPĘDOWYPOLSKARYNEK PALIWVAT

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 