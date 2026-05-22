Rozległy wyż Zeno opanował środkową Europę, przynosząc dużo słońca i spokoju w pogodzie. W piątek będzie ciepło i przyjemnie, w dodatku niemal wszędzie sucho. W nadchodzący weekend zmiany jeszcze się nasilą. Temperatury osiągną letni poziom, jednak z czasem aura mocno się zepsuje - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardziej trzeba będzie uważać w niedzielę.

Lato wymiesza się z wiosną. Otrzemy się o upał

Przez całą Europę przetacza się fala gorąca. W wielu miejscach Hiszpanii, Portugalii, Francji i Włoch zrobiło się upalnie. Ciepłe powietrze coraz śmielej dociera również do naszej części kontynentu i możliwe, że również u nas miejscami niewiele zabraknie do 30 stopni.

Sobota zapowiada się na wyjątkowo przyjemny, gorący dzień. W praktycznie całym kraju będzie słonecznie i pogodnie, choć z czasem może napłynąć więcej chmur. Slaby deszcz może popadać jedynie lokalnie na Wybrzeżu.

W pierwszej połowie weekendu w ciągu dnia praktycznie nie będzie miejsc z temperaturami poniżej 20 st. C. Jedynie w rejonie Półwyspu Helskiego i w kotlinach karpackich będzie minimalnie chłodniej: do 17-19 st. C.

WXCHARTS Wyż Zeno przynosi ciepło do Polski. W sobotę na zachodzie będzie do 26-27 st. C

Na północnym wschodzie i wschodzie w sobotę termometry pokażą 20-21 st. C, w centrum około 23, a najcieplejszymi regionami będą zachodnie krańce Polski, gdzie zanotujemy do około 26-27 st. C, czyli niewiele mniej niż wynosi próg upału.

W pogodzie sporo się zmieni. Nie zawsze na lepsze

Kolejny dzień także będzie gorący, ale jednocześnie mniej przyjemny. W niedzielę w ciągu dnia aura się pogorszy i na niebie pojawi się więcej cielnych chmur, z których w większości regionów może przelotnie popadać deszcz.

Do Polski oprócz większego deszczu wrócą również lokalne burze. Możliwe, że pod koniec dnia najsilniejsze będą w rejonie Dolnego Śląska i Opolszczyzny.

WXCHARTS W przeciwieństwie do soboty w niedzielę aura się pogorszy. W wielu miejscach popada deszcz, lokalnie zagrzmi

Deszcze i burze mogą nieco utrudnić cieszenie się ociepleniem, które utrzyma się w całym kraju. Zrobi się jeszcze goręcej niż w sobotę: najniższe temperatury wyniosą 22 st. C na Suwalszczyźnie i miejscami na Pomorzu, w centrum będzie około 25, a na Ziemi Lubuskiej nawet 28 st. C.

WXCHARTS Niedziela miejscami będzie gorętsza od soboty, jednak nie zabraknie też nieprzyjemnych zjawisk

Nie można wykluczyć, że lokalnie na zachodzie będzie jeszcze nieco cieplej, więc wciąż istnieje szansa, że tego dnia zanotujemy pierwszy w tym roku upał.

Przez cały weekend wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć w niedzielę w trakcie burz również porywisty.

Gorąco w Polsce będzie nie tylko w sobotę i niedzielę. Początek przyszłego tygodnia również upłynie pod znakiem bardzo wysokich temperatur, dochodzących miejscami do około 26 st. C. Od środy jednak może się wyraźnie ochłodzić i wówczas za dnia nie będzie można się spodziewać więcej niż kilkanaście stopni.