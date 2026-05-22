Lato nie chce czekać na koniec wiosny. W weekend wpadnie do całej Polski
Prawie 30 stopni, do tego masa słońca i słaby wiatr. Tak w weekend może być w wielu miejscach, a zwłaszcza na zachodzie. Nadciąga fala ciepła, która zakryje wszystkie regiony: z czasem w ciągu dnia nigdzie nie będzie mniej niż 20 st. C. Mniej przyjemnie zrobi się w niedzielę, kiedy wrócą intensywniejsze deszcze i burze. Wciąż będzie jednak gorąco, również na początku przyszłego tygodnia.
- Wyż Zeno przynosi Polsce słoneczną i ciepłą pogodę, z temperaturami niebawem sięgającymi 26-27 st. C
- W niedzielę spodziewane jest pogorszenie aury, z większą ilością chmur, przelotnymi deszczami i lokalnymi burzami, choć temperatury nadal będą wysokie, miejscami do 28 st. C
- Nie wyklucza się pierwszego w tym roku upału, który może wystąpić lokalnie na zachodzie
- Początek przyszłego tygodnia również będzie gorący, z temperaturami do około 26 st. C, ale po kilku dniach nastąpi ochłodzenie
Rozległy wyż Zeno opanował środkową Europę, przynosząc dużo słońca i spokoju w pogodzie. W piątek będzie ciepło i przyjemnie, w dodatku niemal wszędzie sucho. W nadchodzący weekend zmiany jeszcze się nasilą. Temperatury osiągną letni poziom, jednak z czasem aura mocno się zepsuje - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardziej trzeba będzie uważać w niedzielę.
Lato wymiesza się z wiosną. Otrzemy się o upał
Przez całą Europę przetacza się fala gorąca. W wielu miejscach Hiszpanii, Portugalii, Francji i Włoch zrobiło się upalnie. Ciepłe powietrze coraz śmielej dociera również do naszej części kontynentu i możliwe, że również u nas miejscami niewiele zabraknie do 30 stopni.
Sobota zapowiada się na wyjątkowo przyjemny, gorący dzień. W praktycznie całym kraju będzie słonecznie i pogodnie, choć z czasem może napłynąć więcej chmur. Slaby deszcz może popadać jedynie lokalnie na Wybrzeżu.
W pierwszej połowie weekendu w ciągu dnia praktycznie nie będzie miejsc z temperaturami poniżej 20 st. C. Jedynie w rejonie Półwyspu Helskiego i w kotlinach karpackich będzie minimalnie chłodniej: do 17-19 st. C.
Na północnym wschodzie i wschodzie w sobotę termometry pokażą 20-21 st. C, w centrum około 23, a najcieplejszymi regionami będą zachodnie krańce Polski, gdzie zanotujemy do około 26-27 st. C, czyli niewiele mniej niż wynosi próg upału.
W pogodzie sporo się zmieni. Nie zawsze na lepsze
Kolejny dzień także będzie gorący, ale jednocześnie mniej przyjemny. W niedzielę w ciągu dnia aura się pogorszy i na niebie pojawi się więcej cielnych chmur, z których w większości regionów może przelotnie popadać deszcz.
Do Polski oprócz większego deszczu wrócą również lokalne burze. Możliwe, że pod koniec dnia najsilniejsze będą w rejonie Dolnego Śląska i Opolszczyzny.
Deszcze i burze mogą nieco utrudnić cieszenie się ociepleniem, które utrzyma się w całym kraju. Zrobi się jeszcze goręcej niż w sobotę: najniższe temperatury wyniosą 22 st. C na Suwalszczyźnie i miejscami na Pomorzu, w centrum będzie około 25, a na Ziemi Lubuskiej nawet 28 st. C.
Nie można wykluczyć, że lokalnie na zachodzie będzie jeszcze nieco cieplej, więc wciąż istnieje szansa, że tego dnia zanotujemy pierwszy w tym roku upał.
Przez cały weekend wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć w niedzielę w trakcie burz również porywisty.
Gorąco w Polsce będzie nie tylko w sobotę i niedzielę. Początek przyszłego tygodnia również upłynie pod znakiem bardzo wysokich temperatur, dochodzących miejscami do około 26 st. C. Od środy jednak może się wyraźnie ochłodzić i wówczas za dnia nie będzie można się spodziewać więcej niż kilkanaście stopni.