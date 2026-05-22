Już w najbliższą niedzielę od godz. 19:30 do 22:30 na antenie Polsat News program specjalny "Kraków Decyduje". Prowadząca Małgorzata Świtała, ze studia w Krakowie, wraz z zespołem reporterów, ekspertów i polityków będzie śledzić rozwój wydarzeń podczas referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta. 

W programie pojawią się szczegółowe analizy dotyczących frekwencji, możliwe scenariusze polityczne oraz konsekwencji referendum dla miasta Krakowa. Punktualnie o 21:00 wraz z zamknięciem lokali referendalnych zostaną przedstawione wyniki exit poll przygotowane dla Polsat News i Stan360 przez Ogólnopolską Grupę Badawczą.

 

Sondażowe wyniki na bieżąco komentować będzie Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Wyjaśni między innymi: znaczenie progów frekwencyjnych oraz specyfikę badania exit poll. Reporterzy Polsat News: Dominika Orzeł, Klaudia Syrek oraz Paweł Balinowski, relacjonować będą sytuację oraz nastroje społeczne z różnych miejsc Krakowa.

Ze studia w Warszawie Dawid Styś omówi znaczenie referendum dla ogólnopolskiej polityki. Gośćmi transmisji będą Łukasz Szpyrka oraz Dawid Serafin - prowadzący program specjalny "Bitwa o Kraków" w Interii. Program wzbogaci dynamiczna oprawa realizacyjna oraz wyjątkowe ujęcia miasta, również z drona.

 

 "Kraków Decyduje" to nie tylko relacja z jednego z najważniejszych wydarzeń politycznych w Polsce w tym roku, ale także obraz emocji, napięcia i atmosfery miasta w dniu kluczowej decyzji mieszkańców. 

 

Specjalne wydanie "Kraków Decyduje" już w najbliższą niedzielę na antenie Polsat News. Transmisja również w polsatnews.pl.

