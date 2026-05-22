"Tak więc prowokatorzy sięgnęli również i po adres mojego prywatnego mieszkania i pod pozorem samobójstwa i zaczadzenia dzieci ściągnęli policję, straż pożarną a całe osiedle postawili na nogi! Interwencja była spektakularna bo strażacy z dachu osiedla wbili się na balkon…" - relacjonował w mediach społecznościowych Sławomir Cenckiewicz.

Cenckiewicz o "spektakularnej interwencji". Policja komentuje

Były szef BBN dodał, że do akcji służb doszło podczas jego nieobecności w domu, a służby nie weszły do mieszkania, gdyż funkcjonariuszom udało się do niego dodzwonić.

- Policjanci otrzymali zgłoszenie o zagrożeniu i pojawili się pod wskazanym adresem wraz funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej i nie potwierdzili zgłoszenia i zagrożenia - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl mł. asp. Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

W dalszej części swojego wpisu Cenckiewicz zaapelował do premiera Donalda Tuska, szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego i ministra-koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka, aby "coś z tym zrobić".

"To nie są 'prywatne sprawy pana SC', Sakiewicza czy Republiki! Jestem w drodze do domu. Za dobre słowa i solidarność dziękuję!" - dodał, nawiązując do niedawnej interwencji policji w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza, prezesa telewizji Republika.

Akcja policji, Cenckiewicz wymienia Sakiewicza. "To nie są prywatne sprawy"

W poprzedni piątek policjanci interweniowali, gdy Sakiewicz przebywał w mieszkaniu z asystentką, której po wejściu do lokalu funkcjonariusze nałożyli kajdanki. "Policja siłą wtargnęła do mojego domu i aresztowała asystentkę" - przekazał wtedy Sakiewicz.

Policja przekazała, że funkcjonariusze "zastali kobietę, która nie chciała się przedstawić i współpracować", a "na czas wyjaśnienia sytuacji, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno jej, jak i swoje, policjanci zastosowali wobec tej osoby kajdanki".

Jak się okazało, policja podjęła działania na podstawie fałszywej wiadomości o zagrożeniu życia i zdrowia ludzi, która miała na celu wywołanie reakcji służb ratunkowych.

"Po przeprowadzeniu niezbędnych ustaleń policjanci zakończyli interwencję. Nikt nie został zatrzymany" - przekazano wówczas.

"Czynności procesowe prowadzone są intensywnie, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych narzędzi i zasobów. Policja współpracuje w tym zakresie również z podmiotami świadczącymi usługi informatyczne, w tym dostawcami Internetu. Pozostajemy także w ścisłej współpracy z Prokuraturą, do której przekazano materiały sprawy" - dodano w sobotnim komunikacie.