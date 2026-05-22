W związku z ogniskiem eboli w Demokratycznej Republice Konga oraz Ugandzie polskie MSZ wydało ostrzeżenie dla podróżnych. Resort odradza wyjazdy na pogranicze DRK, Ugandy i Sudanu Południowego.

- W mojej ocenie sytuacja jest bardzo poważna, ponieważ już na samym początku wykryto wyjątkowo dużą liczbę zachorowań - powiedział Grzesiowski podczas spotkania z dziennikarzami w Warszawie.

GIS ostrzega przed kolejną falą zakażeń

Szef GIS zwrócił uwagę, że poprzednie ogniska eboli rozwijały się wolniej. Jak mówił, wcześniej początkowo identyfikowano po kilka lub kilkadziesiąt przypadków.

- Tym razem pierwszy sygnał pojawił się dopiero wtedy, gdy liczba zakażeń przekroczyła już 200. Co więcej, liczba przypadków bardzo szybko rośnie. W ciągu tygodnia odnotowaliśmy trzykrotny wzrost zachorowań. Obecnie zgłoszonych jest 600 przypadków - powiedział Grzesiowski.

Jak wyjaśnił, obecnie wykrywane zakażenia mogą dotyczyć osób, które zaraziły się nawet kilka tygodni wcześniej. Oznacza to, że kolejna fala zachorowań może być jeszcze większa - ostrzegł.

Czym jest ebola i jak się przenosi?

Ebola to wirusowa gorączka krwotoczna wywoływana przez wirusy z rodzaju Ebolavirus. Choroba występuje rzadko, ale charakteryzuje się bardzo wysoką śmiertelnością - od około 30 proc. do nawet ponad 90 proc. w zależności od szczepu.

Według wirusolog prof. Agnieszki Szuster-Ciesielskiej za obecne przypadki zachorowań w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie odpowiada szczep Bundibugyo (BDBV), uznawany za mniej śmiertelny.

Wirus przenosi się na ludzi przez kontakt z krwią lub wydzielinami zakażonych zwierząt, m.in. nietoperzy i małp, a następnie może rozprzestrzeniać się między ludźmi.

Okres wylęgania wirusa wynosi od dwóch do 21 dni. Początkowe objawy przypominają grypę. Na szczep Bundibugyo nie ma obecnie zatwierdzonych leków ani szczepionki.