Gabriel Attal ogłosił start w wyborach prezydenckich. "Tak, zdecydowałem się"
Były premier Francji Gabriel Attal oficjalnie ogłosił start w wyborach prezydenckich w 2027 roku. Polityk, którego na stanowisko szefa rządu przed dwoma laty wyznaczył Emmanuel Macron, poinformował o swojej decyzji podczas wizyty w departamencie Aveyron na południu kraju. Wśród jego propozycji jest likwidacja ustawowego wieku emerytalnego.
37-letni Attal w ostatnich tygodniach wyraźnie przyspieszył swoją kampanię. Po publikacji książki pod koniec kwietnia rozpoczął serię spotkań i wyjazdów po Francji.
Podczas wystąpienia w miejscowości Mur-de-Barrez Attal mówił o swojej wizji przyszłości kraju. - Kocham Francję, jej historię, kulturę, rolnictwo, krajobrazy i geniusz. To najpiękniejszy kraj na świecie - powiedział były premier.
Francja. Gabriel Attal oficjalnie wchodzi do wyścigu o prezydenturę
Były szef francuskiego rządu podkreślał, że Francja ma jeszcze przed sobą najważniejsze rozdziały swojej historii. Attal ujął to w mocnym haśle. - Nie jesteśmy krajem z przyszłością. Jesteśmy krajem przyszłości - mówił.
Chwilę później oficjalnie potwierdził start w wyborach. - Tak, zdecydowałem się kandydować na urząd prezydenta Republiki - oświadczył, cytowany przez "Le Parisien".
Polityk odniósł się również do reformy emerytalnej i ochrony zdrowia. Zadeklarował między innymi poparcie dla likwidacji ustawowego wieku emerytalnego.
Gabriel Attal rzuca wyzwanie Édouardowi Philippe’owi
Były premier będzie teraz rywalizował o rolę faworyta centrowego obozu politycznego we Francji. Głównym rywalem Attala ma być były premier Édouard Philippe, który swoją kandydaturę ogłosił wcześniej. W ubiegłym tygodniu około 500 francuskich samorządowców i polityków publicznie zaapelowało do Attala o start w wyborach prezydenckich.
Wśród sygnatariuszy znaleźli się m.in. przewodniczący regionu Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże Renaud Muselier oraz mer Bordeaux Thomas Cazenave. Sztab Attala zapowiedział już organizację dużego wiecu wyborczego w Paryżu, który ma odbyć się 30 maja.