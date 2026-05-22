Gabriel Attal ogłosił start w wyborach prezydenckich. "Tak, zdecydowałem się"

Były premier Francji Gabriel Attal oficjalnie ogłosił start w wyborach prezydenckich w 2027 roku. Polityk, którego na stanowisko szefa rządu przed dwoma laty wyznaczył Emmanuel Macron, poinformował o swojej decyzji podczas wizyty w departamencie Aveyron na południu kraju. Wśród jego propozycji jest likwidacja ustawowego wieku emerytalnego.

Thibault Camus/AP/Wikimedia
37-letni Attal w ostatnich tygodniach wyraźnie przyspieszył swoją kampanię. Po publikacji książki pod koniec kwietnia rozpoczął serię spotkań i wyjazdów po Francji.

 

Podczas wystąpienia w miejscowości Mur-de-Barrez Attal mówił o swojej wizji przyszłości kraju. - Kocham Francję, jej historię, kulturę, rolnictwo, krajobrazy i geniusz. To najpiękniejszy kraj na świecie - powiedział były premier.

Były szef francuskiego rządu podkreślał, że Francja ma jeszcze przed sobą najważniejsze rozdziały swojej historii. Attal ujął to w mocnym haśle. - Nie jesteśmy krajem z przyszłością. Jesteśmy krajem przyszłości - mówił.

 

 

Chwilę później oficjalnie potwierdził start w wyborach. - Tak, zdecydowałem się kandydować na urząd prezydenta Republiki - oświadczył, cytowany przez "Le Parisien".

 

Polityk odniósł się również do reformy emerytalnej i ochrony zdrowia. Zadeklarował między innymi poparcie dla likwidacji ustawowego wieku emerytalnego.

Gabriel Attal rzuca wyzwanie Édouardowi Philippe’owi

Były premier będzie teraz rywalizował o rolę faworyta centrowego obozu politycznego we Francji. Głównym rywalem Attala ma być były premier Édouard Philippe, który swoją kandydaturę ogłosił wcześniej. W ubiegłym tygodniu około 500 francuskich samorządowców i polityków publicznie zaapelowało do Attala o start w wyborach prezydenckich.

 

Wśród sygnatariuszy znaleźli się m.in. przewodniczący regionu Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże Renaud Muselier oraz mer Bordeaux Thomas Cazenave. Sztab Attala zapowiedział już organizację dużego wiecu wyborczego w Paryżu, który ma odbyć się 30 maja.

Karol Płatek / polsatnews.pl
