37-letni Attal w ostatnich tygodniach wyraźnie przyspieszył swoją kampanię. Po publikacji książki pod koniec kwietnia rozpoczął serię spotkań i wyjazdów po Francji.

Podczas wystąpienia w miejscowości Mur-de-Barrez Attal mówił o swojej wizji przyszłości kraju. - Kocham Francję, jej historię, kulturę, rolnictwo, krajobrazy i geniusz. To najpiękniejszy kraj na świecie - powiedział były premier.

Francja. Gabriel Attal oficjalnie wchodzi do wyścigu o prezydenturę

Były szef francuskiego rządu podkreślał, że Francja ma jeszcze przed sobą najważniejsze rozdziały swojej historii. Attal ujął to w mocnym haśle. - Nie jesteśmy krajem z przyszłością. Jesteśmy krajem przyszłości - mówił.

Je suis candidat à l’élection présidentielle.



Parce que je refuse d’être de ceux qui ne proposent que de gérer le déclin.

Parce que je souhaite proposer un projet d’avenir et d’espoir aux Français.

Parce que je veux que chaque génération vive mieux que celle de ses parents et… pic.twitter.com/OetViYpnoW — Gabriel Attal (@GabrielAttal) May 22, 2026

Chwilę później oficjalnie potwierdził start w wyborach. - Tak, zdecydowałem się kandydować na urząd prezydenta Republiki - oświadczył, cytowany przez "Le Parisien".

Polityk odniósł się również do reformy emerytalnej i ochrony zdrowia. Zadeklarował między innymi poparcie dla likwidacji ustawowego wieku emerytalnego.

Gabriel Attal rzuca wyzwanie Édouardowi Philippe’owi

Były premier będzie teraz rywalizował o rolę faworyta centrowego obozu politycznego we Francji. Głównym rywalem Attala ma być były premier Édouard Philippe, który swoją kandydaturę ogłosił wcześniej. W ubiegłym tygodniu około 500 francuskich samorządowców i polityków publicznie zaapelowało do Attala o start w wyborach prezydenckich.

Wśród sygnatariuszy znaleźli się m.in. przewodniczący regionu Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże Renaud Muselier oraz mer Bordeaux Thomas Cazenave. Sztab Attala zapowiedział już organizację dużego wiecu wyborczego w Paryżu, który ma odbyć się 30 maja.