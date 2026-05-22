Dwulatek utonął na terenie żłobka. Nowe ustalenia prokuratury

Przyczyną śmierci niespełna dwuletniego chłopca było utonięcie - potwierdziła przeprowadzona w piątek sekcja zwłok. Ciało chłopca odnaleziono w środę, w oczku wodnym leżącym na terenie żłobka w mazowieckich Ząbkach koło Warszawy. Czynności śledczych nadal trwają.

Żłobek w Ząbkach, w którym doszło do tragedii

Przyczyną śmierci chłopca, którego ciało odnaleziono w oczku wodnym w Ząbkach, było utonięcie - przekazał prokurator Remigiusz Krynke z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Jak dodał, u dziecka nie stwierdzono żadnych obrażeń mechanicznych.

 

Ciało chłopca odnaleziono w środę wieczorem, w oczku wodnym na terenie żłobka przy ulicy Kwiatowej w Ząbkach. Mimo podjętych prób reanimacji, życia niespełna dwuletniego dziecka nie udało się uratować.

W dniu odnalezienia ciała, śledczy zatrzymali na miejscu dwie kobiety - były to opiekunki w wieku 53 i 48 lat. - Przesłuchiwani są świadkowie, gromadzona jest też dokumentacja dotycząca funkcjonowania tej placówki - mówiła prok. Karolina Staros, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

 

Prok. Staros dodała, że jeśli materiał dowodowy na to pozwoli, to zatrzymanym zostaną przedstawione zarzuty, a jeśli nie, zostaną zatrzymane w charakterze świadków i zwolnione. Śledztwo zostało wszczęte z art. 155 kodeksu karnego, czyli w związku z nieumyślnym spowodowaniem śmierci.

 

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska w rozmowie z Polsat News powiedziała, że ostatnia kontrola placówki miała miejsce w czerwcu 2025 roku - nie stwierdzono wówczas uchybień. Dodała, że kolejna wizyta planowana była w okresie trzeciego kwartału tego roku

 

Wiceminister Gajewska informowała, że w związku z tragedią zleciła przeprowadzenie pilnej kontroli, która miała odbyć się  jeszcze w czwartek.

Bartosz Przyborowski / polsatnews.pl
