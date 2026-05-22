Donald Trump nie pojawi się na ślubie syna. Prezydent USA podał powód
Prezydent USA Donald Trump powiedział, że nie pojedzie na ślub swojego syna Donalda jr. Jako powód podał obowiązki służbowe i "miłość do Stanów Zjednoczonych Ameryki". Według CNN ślub najstarszego syna prezydenta z byłą modelką Bettiną Anderson odbędzie się w nadchodzący weekend na Bahamach.
"Chociaż bardzo chciałem być z moim synem, Donem Juniorem, i najnowszym członkiem rodziny Trumpów, jego przyszłą żoną, Bettiną, okoliczności związane z rządem i moja miłość do Stanów Zjednoczonych Ameryki nie pozwalają mi na to" - napisał prezydent Donald Trump na swoim portalu Truth Social.
"Uważam, że ważne jest, abym pozostał w Waszyngtonie, w Białym Domu, w tym ważnym okresie. Gratulacje dla Dona i Bettiny!" - dodał.
Według CNN ślub najstarszego syna prezydenta z byłą modelką Bettiną Anderson odbędzie się w nadchodzący weekend na Bahamach, a lista gości obejmuje ok. 50 osób.
Jeszcze w czwartek Trump sugerował, że może nie wziąć w nim udziału m.in. z powodu sytuacji z Iranem.
- Chciałby (Donald jr.), żebym pojechał (...) I postaram się to zrobić. Jestem w trakcie… wiecie, to nie jest dla mnie dobry moment. Mam coś takiego jak Iran i inne sprawy - mówił. Jak dodał, cokolwiek by zrobił zostałby "zabity" przez prasę.
W piątek prezydent nie wspomniał o konkretnych obowiązkach związanych z wojną ani o innych sprawach, które mogłyby skłonić go do pozostania w Waszyngtonie. Według kalendarza opublikowanego przez Biały Dom pierwotnie Trump miał spędzić weekend w swoim klubie golfowym w Bedminster w stanie New Jersey i nie miał tam żadnych zaplanowanych wydarzeń publicznych. W piątek jednak pobyt w New Jersey został odwołany.
Ślub z Bettiną Anderson to drugie małżeństwo Donalda Jr., który ma pięcioro dzieci ze swoją pierwszą żoną, Vanessą. Rozwiedli się w 2018 roku, podczas pierwszej kadencji Trumpa.
Potem syn prezydenta był w związku z Kimberly Guilfoyle, byłą żoną gubernatora Kalifornii, Demokraty Gavina Newsoma, a później działaczką kampanii Trumpa, która obecnie pełni funkcję ambasadora USA w Grecji.