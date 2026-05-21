Zginęła po wpadnięciu do studzienki. "Po prostu zniknęła"

56-letnia kobieta zginęła po wpadnięciu do niezakrytego włazu kanalizacyjnego w Nowym Jorku - podał CBS News. Do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 23:19 czasu lokalnego, na skrzyżowaniu 52. ulicy i piątej Alei na Manhattanie.

Policja podała, że wysiadła z samochodu i wpadła do studzienki o głębokości trzech metrów. - Zamknęła za sobą drzwi i zrobiła jeden krok do przodu, chyba w kierunku, w którym chciała iść, i po prostu zniknęła - przekazał świadek zdarzenia - Nie korzystała z telefonu, nie była rozproszona - zauważył.

Powiedział również, że kilka osób próbowało pomóc kobiecie czekając na przybycie służb. - Ktoś miał krótką drabinę, ale to nie wystarczyło, bo studzienka była naprawdę głęboka - dodał.

USA. Kobieta zginęła, bo wpadła do studzienki w Nowym Jorku

Po przyjeździe na miejsce strażacy zeszli po 56-latkę i znaleźli ją nieprzytomną i nie reagującą na bodźce. Została przewieziona do szpitala New York Presbyterian Hospital, gdzie stwierdzono zgon.

Synowa zmarłej przekazała stacji CBS News New York, że wokół studzienki nie było żadnych pachołków, znaków ostrzegawczych ani barier, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

- Pokrywa musi być na swoim miejscu i musi być zamocowana tak, aby nie można jej było zdjąć ani aby nie mogła zostać przypadkowo usunięta - powiedział adwokat Christopher J. Gorayeb. - Niestety, jest to wypadek, który nie jest aż tak rzadki w Nowym Jorku.

Policja w Nowym Jorku poinformowała, że nie podejrzewa się przestępstwa, a śledztwo jest w toku.

