Do ataku doszło w środę 20 maja w miejscowości Śnieżne w okupowanym przez Rosję obwodzie donieckim. Ukraińskie siły zbrojne uderzyły w obiekt, gdzie szkolili się rosyjscy operatorzy dronów oraz produkowana była amunicja i części do bezzałogowców.

ZOBACZ: Zełenski zadrwił z planów Rosji. "Nie dysponują takim potencjałem"

Siły Systemów Bezzałogowych (SBS) poinformowały, że podczas operacji, której celem było zlikwidowanie szkoły pilotów, zginęło 65 kadetów. Na nagraniach z miejsca zdarzenia widać płonący budynek.

"W wyniku ataku zniszczono budynki produkcyjne i warsztatowe, w których znajdowały się cztery pojazdy opancerzone typu Tigr dostarczone do naprawy. Wszystkie pojazdy uległy zniszczeniu. Zginął również dowódca szkoły – podpułkownik o pseudonimie 'Buryj'. Łączne straty osobowe wynoszą co najmniej 65 osób" - przekazała służba prasowa SBS.

ZOBACZ: Rosja wskazała, kiedy zakończy wojnę. Padł jeden "warunek"

Oprócz personelu i sprzętu zniszczono również zapasy amunicji oraz komponenty służące do produkcji systemów bezzałogowych.

Magyar's update:



“Snow for Akhmat”: USF Birds destroyed an enemy pilot training lair and 65 special forces cadets of the 78th Special Purpose Regiment “Sever-Akhmat”, a center of the russian academy of rocket and artillery sciences in Snizhne, temporarily occupied Donetsk… pic.twitter.com/lX5BP4YO4x — 414 Magyar's Birds (@414magyarbirds) May 20, 2026

Informację o ataku potwierdził dowódca SBS Ukrainy Robert "Madiar" Browdi, który poinformował, że zlikwidowani kadeci służyli w 78. pułku sił specjalnych "Siewier-Achmat", należącym do Centrum Rosyjskiej Akademii Nauk Rakietowych i Artyleryjskich.

ZOBACZ: Cios w strategiczny obiekt. Ma kluczowe znaczenie dla Moskwy

Dowódca zaznaczył, że operacja "Śnieg Achmata" była starannie przygotowana i koordynowana przez Centrum Uderzeń Głębokich SBS we współpracy z wywiadem 1. oddziału SBS i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.