Ukraińcy uderzyli w rosyjską szkołę pilotów. Nie żyje 65 kadetów

Ukraińska armia przeprowadziła atak na rosyjski obiekt w okupowanym obwodzie donieckim. Mieściła się tam szkoła pilotów dronów oraz zakład produkujący amunicję do bezzałogowców. Jak poinformowano, w wyniku uderzenia zginął dowódca szkoły oraz 65 kadetów.

Widok z drona na płonące budynki i nocny pożar obiektu.
X/414 Magyar's Birds
Ukraińskie siły uderzyły w rosyjski obiekt szkoleniowy w Śnieżnem

Do ataku doszło w środę 20 maja w miejscowości Śnieżne w okupowanym przez Rosję obwodzie donieckim. Ukraińskie siły zbrojne uderzyły w obiekt, gdzie szkolili się rosyjscy operatorzy dronów oraz produkowana była amunicja i części do bezzałogowców. 

 

Siły Systemów Bezzałogowych (SBS) poinformowały, że podczas operacji, której celem było zlikwidowanie szkoły pilotów, zginęło 65 kadetów. Na nagraniach z miejsca zdarzenia widać płonący budynek. 

 

 

"W wyniku ataku zniszczono budynki produkcyjne i warsztatowe, w których znajdowały się cztery pojazdy opancerzone typu Tigr dostarczone do naprawy. Wszystkie pojazdy uległy zniszczeniu. Zginął również dowódca szkoły – podpułkownik o pseudonimie 'Buryj'. Łączne straty osobowe wynoszą co najmniej 65 osób" - przekazała służba prasowa SBS.

 

Oprócz personelu i sprzętu zniszczono również zapasy amunicji oraz komponenty służące do produkcji systemów bezzałogowych.

 

 

Informację o ataku potwierdził dowódca SBS Ukrainy Robert "Madiar" Browdi, który poinformował, że zlikwidowani kadeci służyli w 78. pułku sił specjalnych "Siewier-Achmat", należącym do Centrum Rosyjskiej Akademii Nauk Rakietowych i Artyleryjskich. 

 

Dowódca zaznaczył, że operacja "Śnieg Achmata" była starannie przygotowana i koordynowana przez Centrum Uderzeń Głębokich SBS we współpracy z wywiadem 1. oddziału SBS i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

Dawid Kryska / polsatnews.pl
