"Ze szpitala przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie około godziny 17:20 oddalił się 13-letni Julian" - podała w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych Komenda Miejska Policji Szczecin.

Służby podały rysopis poszukiwanego. "Wzrost: ok. 174 cm. Sylwetka: szczupła. Włosy: jasnobrązowe" - przekazano.

Szczecin. Nastolatek uciekł ze szpitala. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

KMP w Szczecinie przekazała, że w chwili zaginięcia nastolatek ubrany był w szarą bluzę z napisami, czarną koszulkę pod bluzą, szare dresowe spodnie.

Policja zaapelowała do osób, które widziały chłopca lub mają "jakiekolwiek informacje" na temat miejsca jego pobytu o pilny kontakt z Komisariatem Policji Szczecin-Dąbie od nr tel. 47 78 19 105.

Informacje można przekazać również osobiście w komisariacie lub przez nr alarmowy 112.