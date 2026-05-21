Zaginął 13-letni chłopiec. Policja z pilnym apelem

Trzynastoletni Julian w czwartek po południu samodzielnie oddalił się z izby przyjęć szpitala przy ul. Mącznej w Szczecinie. Komenda Miejska Policji poinformowała o poszukiwaniach chłopca. Osoby, które go widziały, proszone są o kontakt ze służbami.

"Ze szpitala przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie około godziny 17:20 oddalił się 13-letni Julian" - podała w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych Komenda Miejska Policji Szczecin.

 

Służby podały rysopis poszukiwanego. "Wzrost: ok. 174 cm. Sylwetka: szczupła. Włosy: jasnobrązowe" - przekazano.

KMP w Szczecinie przekazała, że w chwili zaginięcia nastolatek ubrany był w szarą bluzę z napisami, czarną koszulkę pod bluzą, szare dresowe spodnie.

 

 

 

Policja zaapelowała do osób, które widziały chłopca lub mają "jakiekolwiek informacje" na temat miejsca jego pobytu o pilny kontakt z Komisariatem Policji Szczecin-Dąbie od nr tel. 47 78 19 105.

 

Informacje można przekazać również osobiście w komisariacie lub przez nr alarmowy 112.

Michał Blus / polsatnews.pl
