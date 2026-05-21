Chciała wytrzepać dywan. Tragiczna śmierć 58-letniej Polki

Z relacji belgijskich mediów wynika, że do tragedii doszło w we wtorek w miejscowości Dilbeek, w pobliżu Brukseli.

Z ustaleń śledczych wynika, że pracująca jako pomoc domowa 58-letnia Polka zginęła po upadku z pierwszego piętra. Wszystko wskazuje na to, że doszło do wypadku.

"Kobieta trzepała dywan na balkonie i prawdopodobnie oparła się o balustradę, która pękła pod jej ciężarem" - informuje portal Nieuwsblad.be.

Tragiczny wypadek podczas pracy. Nie żyje Polka

Ciało Polki odnalazł właściciel domu, który natychmiast zaalarmował służby. Na pomoc kobiecie było już jednak na późno.

W sprawie tragicznego wypadku wszczęto śledztwo, które ma pomóc ustalić dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia. Sprawdzony zostanie stan techniczny balustrady oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Chociaż kobieta była ubezpieczona, wypłata odszkodowania może zająć trochę czasu. Dlatego rodzina 58-latki założyła w internecie zbiórkę pieniędzy na transport jej ciała do Polski oraz pokrycie kosztów pogrzebu.

"Jesteśmy w trakcie sprowadzania mamy z Belgii do Polski, gdzie zostanie pochowana - tak jak sobie tego życzyła. Wszystkie informacje na temat wystawienia oraz pogrzebu zostaną udostępnione w najbliższych dniach. Prosimy o modlitwę i dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia" - napisał w mediach społecznościowych syn 58-latki.