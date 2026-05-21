W majowej odsłonie badań stosunku do rządu widać spadek notowań - podał CBOS. Przeciwnych rządowi Donalda Tuska jest 42 proc. badanych, a 33 proc. wyraża dla niego poparcie. 21 proc. ankietowanych ma obojętny stosunek wobec rządu, a 4 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

W porównaniu z wynikami badania w poprzednich miesiącach widać spadek poparcia o 2 punkty procentowe, natomiast odsetek przeciwników zwiększył się z 39 do 42 proc. Jednak już w stosunku do badań z marca wyniki są identyczne.

Topnieje poparcie dla rządu Donalda Tuska. Spadek po kwietniowych zwyżkach

Osobno od poparcia badane były oceny rządu od czasu przejęcia władzy przez Donald Tuska. Źle rząd koalicji 15 października ocenia 51 proc. badanych., a pozytywnie 35 proc. 14 proc. ankietowanych nie ma w tej kwestii zdania. W stosunku do kwietnia liczba pozytywnie oceniających rząd spadła o 5 pp., a o 4 pp. wzrosło grono wystawiających Donaldowi Tuskowi negatywne noty.

Takie same wyniki CBOS otrzymał, pytając o to, czy rząd Donalda Tuska stwarza szansę na poprawę sytuacji gospodarczej. 51 proc. badanych odpowiedziało przecząco, a 35 proc. uważa, że rząd stwarza szansę na poprawę w gospodarce. 14 proc. badanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Rośnie grono niezadowolonych z rządu i negatywne oceniających Donalda Tuska

W parze ze spadkiem notowań rządu idzie wzrost negatywnych ocen samego Donalda Tuska. Niezadowolenie z tego, że rządem kieruje lider Koalicji Obywatelskiej, wyraziło 52 proc. badanych. 35 proc. uważa, że to dobrze, że Donald Tusk jest prezesem rady ministrów. 12 proc. nie nie ma w tej kwestii zdania.



"Po kwietniowej poprawie obecnie mamy do czynienia ze spadkiem notowań rządu. (...) Relatywnie największe pogorszenie ocen w perspektywie miesiąca notujemy w odniesieniu do wyników działalności rządu" - podał CBOS, podkreślając, że "sympatycy rządu to najczęściej osoby w wieku 45 lat i starsi, a przeciwnicy rekrutują się częściej z młodszych grup wiekowych".



Badanie zrealizowano w dniach od 7 do 17 maja 2026 roku na próbie liczącej 1041 pełnoletnich osób (w tym: 63,6% metodą CAPI, 19,4% - CATI i 17,0% - CAWI).