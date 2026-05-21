Możliwa ofensywa z terenu Białorusi. Ukraina wzmacnia granicę

Według władz w Kijowie Rosja może wykorzystać Białoruś do przeprowadzenia nowej ofensywy m.in. w kierunku stolicy - przekazała w czwartek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Poinformowano, że jednostki oraz armia Ukrainy "wdrażają kompleksowy zestaw wzmocnionych środków bezpieczeństwa w północnych regionach naszego kraju".

Nowe środki mają obejmować wzmożone kontrole osób i mienia. "Będą stanowić skuteczny środek odstraszający przed wszelkimi agresywnymi działaniami lub operacjami wroga i jego sojusznika" - podano oświadczeniu przytoczonym przez AFP.

Ukraina wzmacnia granicę z Białorusią. "Rosja może przeprowadzić nową ofensywę"

Do czwartku na terytorium Białorusi odbywają się ćwiczenia nuklearne, w których bierze udział tysiące żołnierzy, samolotów i sił rakietowych. Rosyjskie ministerstwo obrony informowało wcześniej, że manewry koncentrują się na "wspólnym przygotowaniu i wykorzystywaniu broni atomowej rozmieszczonej na terytorium państwa kierowanego przez Alaksandra Łukaszenkę".

Wcześniej resort przekazał, że głowice zostały dostarczone do mobilnych wyrzutni pocisków Iskander-M, o zasięgu zasięg 500 km, a następnie zainstalowane na rakietach.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w środę, że jego kraj "przygotowuje odpowiedzi na każdy możliwy scenariusz działań wroga - jeśli Rosjanie rzeczywiście odważą się rozszerzyć swoją agresję". W poniedziałek Kreml odrzucił zarzuty Ukrainy, że chce wciągnąć Białoruś głębiej w wojnę, jako "próbę dalszego podżegania".

jkn/wka / polsatnews.pl / PAP