Międzykontynentalna rakieta balistyczna (ICBM) Jars została wystrzelona z kosmodromu Plesieck (ok. 800 km na północ od Moskwy - red.) na poligonie testowym Kura na Kamczatce - przekazała w czwartek rosyjska agencja TASS.

RS-24 "Jars" to 23-metrowe pociski ICBM na paliwo stałe, o zasięgu od 11 do 12 tys. km. Osiągają prędkość ok. 24 tys. km na godz. Może przenosić od trzech do sześciu niezależnych głowic atomowych (MIRV) o mocy 150-300 kt każda. To przynajmniej 10 razy więcej niż moc bomby "Little Boy" (15 kt), zrzuconej na Hiroszimę.

Rosyjskie ćwiczenia atomowe. Wystrzelono rakiety Jars

Od wtorku trwają na Białorusi ćwiczenia atomowe, w których udział bierze rosyjskie wojsko. Agencja AFP podała, że według Mińska bierze w nich udział 7 tys. żołnierzy – z czego tylko 1 tys. wysłanych przez Moskwę.

Ponieważ siły Moskwy walczą na Ukrainie, manewry te mają być cieniem edycji z 2021 r., która odbyła się zaledwie kilka miesięcy przed rozpoczęciem przez Rosję ofensywy. Wzięło w nich wtedy udział ok. 200 tys. żołnierzy.

Białoruś zaprosiła również przedstawicieli amerykańskich sił zbrojnych w roli obserwatorów, w kontekście narastających napięć między Rosją a NATO po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Ćwiczenia wzbudziły niepokój państw wschodniej flanki NATO po zestrzeleniu rosyjskich dronów w ich przestrzeni powietrznej.

- Zapewnimy wam najlepsze miejsca do oglądania - powiedział białoruski minister obrony Wiktor Chrenin do attaché wojskowego USA Bryana Shoupe'a podczas wizyty w białoruskim mieście Barysaw, na wschód od Mińska.

