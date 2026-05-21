Radosław Sikorski: Wzywamy charge d'affaires Izraela

Radosław Sikorski podkreślił w czwartkowym wpisie na platformie X, że nasz kraj domaga się "natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli i traktowania ich w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami".

"Bezpieczeństwo naszych obywateli pozostaje najwyższym priorytetem. Nasi konsulowie, działając wspólnie ze służbami konsularnymi państw, których przedstawiciele również byli na pokładach przechwyconych przez siły izraelskie łodzi, są na miejscu" - dodał szef MSZ.

Sikorski wzywa przedstawiciela Izraela. Polska żąda wyjaśnień

Sikorski poinformował również, że polecił "niezwłocznie" wezwać chargé d’affaires Izraela w Warszawie, "by przekazać mu wyrazy naszego oburzenia oraz żądanie przeprosin za skrajnie niewłaściwe zachowanie członka izraelskiego rządu". Zaznaczył, że wcześniejsze ostrzeżenia MSZ dotyczące podróży do Izraela i Palestyny nie oznaczają zgody na naruszanie praw zatrzymanych.

"To, że MSZ odradzało polskim obywatelom wyjazd do Izraela i Palestyny, nie oznacza, że akceptujemy naruszanie ich praw i ich godności" - podkreślił minister.

Jak nadmienił, polscy konsulowie współpracują ze służbami konsularnymi innych państw, których obywatele również znajdowali się na pokładach przejętych jednostek. "Oczekujemy jak najszybszego wydania zgody na spotkania z zatrzymanymi" - przekazał szef polskiej dyplomacji.

Izraelski minister upokarzał więźniów. Opublikował nagranie

We wtorek Sikorski skrytykował zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira, który opublikował nagranie z zatrzymanymi uczestnikami flotylli Sumud.

"Nie wolno w ten sposób traktować polskich obywateli, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa. W demokratycznym świecie nie znęcamy się nad ludźmi w areszcie i nie triumfujemy z tego powodu. Żądamy sprawiedliwości dla naszych obywateli i konsekwencji dla ciebie" - napisał Sikorski na platformie X.

Na nagraniu opublikowanym przez izraelskiego polityka widać związanych aktywistów flotylli. Ben-Gwir przechadza się między zatrzymanymi z izraelską flagą i mówi: - Witajcie w Izraelu. To my jesteśmy panami domu.

Według opisu nagrania część zatrzymanych miała być zmuszana do klęczenia w upokarzających pozach. W innym fragmencie z głośników odtwarzany jest izraelski hymn.

MSZ wcześniej reagowało ws. zatrzymania flotylli Wcześniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło "duże zaniepokojenie" działaniami izraelskich sił zbrojnych wobec uczestników Global Sumud Flotilla oraz poinformowało o zatrzymaniu polskich obywateli znajdujących się na pokładzie jednej z jednostek płynących w kierunku Strefy Gazy. "Z zaniepokojeniem przyjmujemy doniesienia o zatrzymaniu polskich obywateli, będących na pokładzie jednego ze statków należących do Global Sumud Flotilla" - przekazał resort. MSZ podkreśliło również, że bezpieczeństwo zatrzymanych nie może zostać naruszone, a ich prawa powinny być respektowane zgodnie z prawem międzynarodowym. "Jedną z fundamentalnych zasad prawa morza jest wolność żeglugi na wodach międzynarodowych" - zaznaczono w komunikacie. Ministerstwo informowało także, że polskie służby konsularne w Grecji, Turcji i Izraelu monitorują sytuację i pozostają w kontakcie z koordynatorami akcji. Wcześniej rzecznik polskiej sekcji Global Sumud Flotilla Rafał Piotrowski przekazał, że zatrzymani zostali Łukasz Kozak, Agata Wisłocka oraz Kareem Awad.