Kwoty powyżej 25 tys. zł robią wrażenie, ale to daleko od emerytury, jaką dostaje większość Polaków. Z zeszłorocznego raportu ZUS "Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2025 roku" płyną nieco mniej optymistyczne informacje, bowiem największy odsetek osób (10,5 proc.) pobierało emeryturę w przedziale od 2 800,01 zł do 3 200,00 zł.

Kim są najbogatsi emeryci na Podkarpaciu?

Regionalny rzecznik ZUS na Podkarpaciu Wojciech Dyląg przekazał serwisowi Interia Biznes dane dotyczące najwyższych świadczeń emerytalnych wypłacanych w regionie. Podium zajmuje trójka seniorów z Tarnobrzega, Łańcuta i Rzeszowa.

kobieta z Tarnobrzega pobiera 28 967,10 zł miesięcznie

mężczyzna z Łańcuta - 27 857,40 zł miesięcznie

mężczyzna z Rzeszowa - 25 636,20 zł miesięcznie

Żeby lepiej zrozumieć skalę tych kwot, warto odnieść je do ostatniego z raportów ZUS na temat struktury rent i emerytur w Polsce z marca 2025 r. Średnia emerytura w Polsce wynosiła wówczas 4 045,20 zł (4 978,67 zł dla mężczyzn i 3 421,61 zł dla kobiet). Tarnobrzeska rekordzistka pobiera ponad 7-krotność tej kwoty.

Przy czym sama średnia emerytura jest nieco zawyżona przez ekstremalnie wysokie świadczenia. W takiej sytuacji bardziej miarodajna wydaje się mediana. Ta wynosiła 3 544,38 zł, co oznacza, że połowa emerytów otrzymuje mniej. Najczęściej wypłacana kwota (dominanta) wynosiła jedynie 2 830,83 zł.

Z tego samego raportu wynika, że emeryturę powyżej 10 000 zł pobierało w Polsce zaledwie 134,1 tys. osób na 6,3 mln emerytów, czyli 2,1 proc. całej grupy. Na drugim biegunie jest minimalna emerytura. W marcu 2025 r. wynosiła 1 878,91 zł, a od 1 marca 2026 r. po waloryzacji o 5,3 proc. wzrosła do 1 978,49 zł.

Tarnobrzeska seniorka pobiera dziś ponad 14-krotność tej kwoty. Dla porównania, najniższa emerytura wypłacana na Podkarpaciu trafia do kobiety z dosłownie dwoma dniami stażu pracy. Jak podaje Interia Biznes, jej świadczenie wynosi 8 groszy miesięcznie.

Sposób na wysoką emeryturę

Trójka rekordzistów emerytalnych z Podkarpacia ma na koncie około 50 lat stażu pracy i każdy z tych seniorów przeszedł na emeryturę około 70. urodzin. Ustawowy wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a zatem tarnobrzeska seniorka pracowała niemal dekadę dłużej, niż musiała.

"Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy [...] przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego [...]. Wiek ubezpieczonego w dniu przejścia na emeryturę wyraża się w ukończonych latach i miesiącach. Średnie dalsze trwanie życia ustala się wspólnie dla mężczyzn i kobiet oraz wyraża się w miesiącach" - brzmi ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Tak więc każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego to dodatkowe składki zapisywane na indywidualnym koncie w ZUS oraz coroczne zwiększanie zgromadzonego kapitału o wskaźnik waloryzacji. Dodatkowo, późniejsze przejście na emeryturę skraca statystycznie przewidywany okres jej pobierania, co automatycznie podnosi wyliczoną przez ZUS miesięczną kwotę świadczenia.

Bibliografia:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych. Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2025 roku. Warszawa, 2025.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1631 z późn. zm.).

