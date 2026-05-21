Polska naruszyła Konwencję Praw Człowieka. Decyzja zapadła w Strasburgu

Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka w sprawie dotyczącej odmowy powołań na stanowiska sędziowskie w 2008 roku - orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zgody na powołanie nie wyraził ówczesny prezydent Lech Kaczyński.

Budynek Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z fragmentem szaty sędziowskiej i godłem Polski.
Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) uznał w czwartek, że Polska naruszyła art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - stanowiący o prawie do sądu - w sprawie dotyczącej odmowy powołań na stanowiska sędziowskie w 2008 roku.

 

ETPCz rozpatrywał skargę asesorów sądowych, którym ówczesny prezydent RP Lech Kaczyński odmówił w 2008 roku powołań na stanowiska sędziowskie. Kaczyński wydał postanowienie o odmowie ich powołania, niezawierające żadnego uzasadnienia.

Skargę w tej sprawie złożyli Aleksandra Sobczyńska, Adrian Klepacz i Rafał Brukiewicz. Powodowie odwoływali się do art. 6 i art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, uważając, że sądy w Polsce odmówiły wysłuchania ich argumentów dotyczących tamtej decyzji.

 

Kandydaci na stanowiska sędziowie zostali wówczas pozytywnie zaopiniowani przez zgromadzenia ogólne sędziów właściwych sądów oraz Krajową Radę Sądownictwa. Zgodnie z prawem prezydent powołuje sędziów sądów powszechnych do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.

