Polsat News: Szef firmy Cinkciarz zatrzymany w USA

Jak przypomina Centralne Biuro Śledcze Policji, Marcin P. był ścigany "w związku z podejrzeniem popełnienia oszustw na ogromną skalę i prania pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu, w ramach działalności jednej z firm walutowych z województwa lubuskiego".

"Polscy funkcjonariusze współpracowali z przedstawicielami amerykańskich służb - między innymi FBI oraz USMS - rezydującymi w Polsce, przekazując kluczowe informacje, dzięki którym zatrzymano poszukiwanego" - dodano w komunikacie.

Dzięki zaangażowaniu „łowców cieni" @CBSPolicji, policjantów z Biura Kryminalnego KG @PolskaPolicja i prokuratorów @Prok_Regio_POZ, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej zatrzymany został mężczyzna poszukiwany Czerwoną Notą Interpolu, Europejskim Nakazem Aresztowania i… — Centralne Biuro Śledcze Policji (@CBSPolicji) May 21, 2026

Marcin P. zatrzymany w USA

Informację o zatrzymaniu w USA prezesa firmy Cinkciarz.pl Marcina P. potwierdziła w komunikacie poznańska prokuratura regionalna.

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prok. Anna Marszałek poinformowała, że Marcin P. został zatrzymany we wtorek 19 maja "w ramach wdrożenia procedury ekstradycyjnej".

"Zatrzymanie podejrzanego Marcina P. było wynikiem trwającej od miesięcy współpracy ze stroną amerykańską oraz zaangażowania organów amerykańskich, w szczególności przedstawicieli Służby Marszałkowskiej Stanów Zjednoczonych Okręgu Zachodniego Missouri, Wydziału Międzynarodowych Śledczych USMS, Jednostki Nadzoru Finansowego USMS Phoenix w Arizonie, Śledztwa Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Departamentu Wojny Biuro Inspektoratu Generalnego, Federalnego Biura Śledczego oraz Biura Spraw Międzynarodowych Departamentu Sprawiedliwości" - przekazała rzeczniczka.

"Obecnie Prokuratura Regionalna w Poznaniu oczekuje na decyzję amerykańskiego sądu w przedmiocie dalszego postępowania z zatrzymanym" - dodała.

Śledztwo ws. oszukania wielu osób

Poznańska prokuratura regionalna od października 2024 roku prowadzi postępowanie dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut Cinkciarz.pl.

Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy. W marcu 2025 roku prokuratorzy zdecydowali o przedstawieniu zarzutów, m.in. oszustwa, prezesowi zarządu Cinkciarz.pl sp. z o.o. Marcinowi P., ale mężczyzna przebywał poza granicami kraju.

W lipcu 2025 roku Interpol wydał czerwoną notę poszukiwawczą za Marcinem P. Według ówczesnych szacunków poznańskiej prokuratury, mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 125 mln zł.